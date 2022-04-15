Genelev hafriyatında hamam kalıntısı

Osman BAKIR -İbrahim MAŞE/ İSTANBUL'da dönüştürme projesi kapsamında yıkılan Karaköy'deki genelevin hafriyat çalışmaları sırasında 18. yüzyıla ait ve son dönemde hamam olarak kullanılmış kalıntı bulundu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Hayri Fehmi Yılmaz, "18. yüzyılın ortalarından bir yapının üzerine modern bir apartman inşa edilmiş. Bu çalışmanın bir uzman denetiminde çok dikkatli yapılması gerekiyor. Bu gördüğümüz tabakanın altında şüphesiz birçok kalıntıyla karşılaşacağız" diye konuştu.

Karaköy'deki 200 yıllık genelevin altından tescilli tarihi eser çıktı. 11 Şubat'ta yıkımına başlanan genelev binalarının hafriyatı kaldırılırken, uzmanlar alt taraftaki bir binanın altından kalıntı fark etti. Yapının 18. yüzyıldan kalma Osmanlı mimarisinin tipik örneği olduğu görülürken son dönemde hamam olarak kullanıldığı belirtiliyor. Böylelikle tarihi eserin üzerine bina yapıldığı anlaşıldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Hayri Fehmi Yılmaz, çalışmaların sonucunda Osmanlı ve Bizans dönemine ait kalıntılara daha sık rastlanacağını ifade etti.

"YAPININ ÜZERİNE APARTMAN İNŞA EDİLMİŞ"

"OSMANLI VE BİZANS KASABASI"