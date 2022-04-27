Genel Sekreter Gündoğdu Ereğli sahil yolunu inceledi - Haberler

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Genel Sekreter Gündoğdu Ereğli sahil yolunu inceledi

Bültenler - Güncel
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Genel Sekreter Gündoğdu Ereğli sahil yolunu inceledi

Genel Sekreter Gündoğdu, 5 km'lik yeni sahil yolunun inşa edildiği Karamürsel'in Ereğli bölgesinde gelinen son noktayı inceledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Karamürsel Altınkemer ile Ereğli sahilini birleştirecek 5 km'lik yeni yolda incelemelerde bulundu. 2,5 kilometresi asfalt, 2,5 kilometresi de parke taşı yapılacak Ereğli sahil yolunda yapılan çalışmaları yerinde gören Genel Sekreter Gündoğdu, ilgili teknik personelden en kısa zamanda asfalt serim çalışmalarının bitirilmesini ve yolunun kullanıma açılmasını istedi.

"HİZMET ÇITAMIZI HER ALANDA GENİŞLETİYORUZ"

Fen İşleri Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya'nın da eşlik ettiği incelemede sahil boyunu gezen Genel Sekreter Gündoğdu, çalışmalar tamamlandığında Ereğli sahil yolunun işlev kazanacağını söyledi. Kocaeli'nin bir sahil kenti olduğunu belirten Genel Sekreter Gündoğdu, "Kentimizde muhteşem sahillerimiz var. Ereğli sahili de bunlardan birisi. Büyükşehir olarak hizmet çıtamızı her alanda genişleterek, vatandaşımızın daha rahat sporunu ve yürüyüşünü yapabilmesini sağlıyoruz. Bu kapsamda Karamürsel Altınkemer ile Ereğli sahilini birleştireceğimiz 5 km'lik yeni yolda çalışmalarımız devam ediyor. En kısa sürede bu projeyi tamamlayarak Kocaeli halkının hizmetine sunacağız" dedi.

Bültenler / Güncel

Karamürsel, Gündoğdu, Kocaeli, Ereğli, Güncel, Haberler

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