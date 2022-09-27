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Genel İş'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na Ziyaret

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Genel İş'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na Ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve sendikanın yöneticileriyle görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve sendikanın yöneticileriyle görüştü.

Kemal Kılıçdaroğlu, Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan'ı kabul etti. Ziyarette Remzi Çalışkan'a, Genel İş Sendikası Tekirdağ Şubesi Başkanı Mesut Alak ve şubenin yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Ziyarette, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da hazır bulundu.

Genel İş Sendikası, ziyarete ilişkin bir fotoğrafı, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Başkanımız Remzi Çalışkan ziyaret etti. Ziyarette CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Tekirdağ Şube Başkanımız Mesut Alak ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri de bulundu" mesajıyla sosyal medya hesabında paylaştı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Tekirdağ Güncel Haberler

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