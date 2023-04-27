Gençosman Killik: "'demokrasi Bileti' Kampanyasını Bugün İtibarıyla Hayata Geçiriyoruz. Hedefimiz Tüm Gençlerimizin Sandığa Gitmesi"

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, üniversite öğrencilerinin ikamet ettiği şehre giderek oy kullanabilmelerini sağlamak için Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV) paydaşlığında geliştirilen “Demokrasi Bileti” sistemini tanıttı. Killik, “Bu kampanya ile hedefimiz, tüm gençlerimizin sandığa gitmesini ve iradesini göstermesini sağlamaktır. Gençlere şunu söylüyoruz; unutma değişim senin elinde. Bugün yaptığımız, sandığa gitmenizin önündeki tüm engelleri ortadan kaldırmaktır" dedi.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, üniversite öğrencilerinin ikamet ettiği şehre giderek oy kullanabilmelerini sağlamak için Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV) paydaşlığında geliştirilen "Demokrasi Bileti" sistemini tanıttı. Killik, "Bu kampanya ile hedefimiz, tüm gençlerimizin sandığa gitmesini ve iradesini göstermesini sağlamaktır. Gençlere şunu söylüyoruz; unutma değişim senin elinde. Bugün yaptığımız, sandığa gitmenizin önündeki tüm engelleri ortadan kaldırmaktır" dedi.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, bugün CHP Genel Merkezi'nde "Demokrasi Bileti" sisteminin tanıtımı ile ilgili açıklama yaptı. Killik şunları söyledi:

"İKTİDAR, HER SORUNDA OLDUĞU GİBİ DEPREMİN FATURASINI DA HALKA, ÖZELLİKLE GENÇLİĞE KESTİ"

"'Demokrasi Bileti' ihtiyacını ortaya çıkaran koşulları daha önce konuşmuştuk. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi olarak ortaya çıkardığımız sistemi tanıtacağız. Ama öncesinde gelin kısaca böyle bir kampanyaya neden ihtiyaç duyuldu onu hatırlayalım. İktidar gençlerden, özellikle eğitimli gençlerden korkuyor. Üniversitelerin kültüründen, öğrencilerin düşüncelerinden ve cesaretlerinden korkuyorlar. Biliyorlar ki gençler isterse her şey değişir, gençler özgür kalırsa Türkiye gelişir. ve korktukları gerçekleşir. Seçimlerin haziran ayından mayıs ayına çekilmesinin tek sebebi öğrencilerin ikametgah problemiyle oy kullanmalarında sorun yaşamalarıydı. Bunun üstüne bir de 6 Şubat tarihinde deprem felaketini yaşadık. İktidar, her sorunda olduğu gibi depremin faturasını da halka, özellikle gençlere kesti. İlk olarak da eğitimden vazgeçmek akıllarına geldi. Sonrasında online, hibrit, yüz yüze derken kimin ne yaptığını bilmediği kaotik bir süreç ortaya çıktı. Tüm bunların bir amacı var. Gençleri sandıktan uzak tutmak. Çünkü gençlerin kime oy vermeyeceğini iyi biliyorlar.

"'DEMOKRASİ BİLETİ' KAMPANYASINI BUGÜN İTİBARİYLE HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Bu sis bulutunun içinde olan öğrenci dostlarımızın bugün bir derdi daha var. Beceriksiz hükümet tarafından ortaya çıkarılan ekonomik kriz ortamında, bir kahve içmek için bile uzun uzun düşünen binlerce öğrenci, otobüs bileti alacak parayı cebinde bulamıyor. Otobüs bileti alarak oy kullanmaya gitmek zorunda fakat biletler çok pahalı. Öğrencilerin ekonomik gücü bunu karşılamaya yetmiyor. Sevgili genç arkadaşlarım, sorunlarınızın ve içinde bulunduğunuz karamsarlığın farkındayız. Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları olarak her zaman yanınızda olduk, sorunlarınıza çözüm bulmayı görev edindik. Bugün de bu büyük engeli ortadan kaldırmak için başlattığımız çalışmaları tamamladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. 14 Mayıs günü gerçekleşecek seçimlerde ikamet ettiğiniz şehre giderek oy kullanmanızın önündeki ekonomik engelleri ortadan kaldırması amacıyla TÜLOV paydaşlığında 'Demokrasi Bileti' kampanyasını bugün itibarıyla hayata geçiriyoruz. Bu kampanya ile hedefimiz, tüm gençlerimizin sandığa gitmesini ve iradesini göstermesini sağlamaktır. Gençleri sandıktan uzak tutmaya çalışan iktidara inat, gençliği sandığa taşıyacağız. Bu harekete öncülük etmekten gurur ve onur duyuyoruz.

"KAMPANYA SADECE PARTİ ÜYELERİ İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN"

Bizi en çok mutlu eden konulardan birisi de şu; biz bu kampanyayı parti üyelerimiz için değil bütün vatandaşlarımız için yapmıyoruz. Sadece kendi seçmenimiz, bildiğimiz, tanıdığımız insanlar için yapmıyoruz. "Benim verecek oyum, ülkemin geleceği için söyleyecek sözüm var" diyen herkes için yapıyoruz. Çünkü CHP varsa, herkes için var.

"ÖĞRENCİLER SADECE E-DEVLETTEN ALINMIŞ ÖĞRENCİ BİLETİNİ SİSTEME YÜKLEYECEKLER VE GİDECEĞİ ŞEHRİ SEÇECEKLER"

Biz dayanışmayı, mutluluğumuzu paylaşmayı seven bir ulusuz. Buradan çağrımız tüm yurttaşlarımıza; gelin, öğrencilerimizi sandığa taşımanın mutluluğuna yapacağınız bağışlar ile sizler de destek olun. Unutmayın, bağışlarınız ile alınacak biletler, Türkiye'yi daha iyi, daha medeni, daha demokratik, daha ferah bir geleceğe götürecek yolculuğun biletleridir. Metro ve otobüslerde size yer veren, yolda torbalarınız ağır olduğu için size yardım eden gençler bugün sizin desteklerinizi bekliyor. Şimdi izninizle, kampanyamız ve nasıl destek olabileceğiniz konusunda detayları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sistem çok basit, demokrasibileti.org adresine giriyorsunuz. Eğer bağışçı iseniz bağış yapmak istiyorum seçeneğine tıklayarak ödeme bölümüne geçiyorsunuz. Ana ekran sizi karşılıyor, bağış yapmak istiyorum seçeneğini tıklayarak sizi yönlendirdiği bağış sayfasından bağışınızı yapabiliyorsunuz. Eğer öğrencilerimiz bilet talebinde bulunacaksa öğrenci belgesini yükleyecekleri bir bölüm var, sadece e-devletten aldıkları öğrenci belgesini yüklüyorlar. ve bu sistemi kullanmaya başlıyorlar.

Öğrenci kardeşlerimizin, e-devletten alacakları bir öğrenci belgesi yeterli. Biz onların seçmen kütük adreslerinden gidecekleri yerleri görebiliyoruz, anında sistemle eşleştirebiliyoruz. Gençlere şunu söylüyoruz; unutma değişim senin elinde. Bugün yaptığımız, sandığa gitmenizin önündeki tüm engelleri ortadan kaldırmaktır. Fakat 14 Mayıs günü sizlerin de desteği ile tüm sorunların kaynağı olan AK Parti iktidarını yeneceğiz. Bay Kemal'in Cumhurbaşkanlığında görüşmek üzere."