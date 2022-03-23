Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarındaki üniversiteliler Uludağ'da kayakla tanışıyor

BURSA (AA) - Bursa'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün sağladığı imkanlar sayesinde üniversite öğrencilerine Uludağ'da temel kayak eğitimi veriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının kentteki yurtlarında barınan 12 bin 500 öğrenci arasından belirlenen 600 kişi, günübirlik programlar kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayak Eğitim ve Kamp Merkezi'nde eğitim alıyor.

Her sabah servis araçlarıyla yurtlarından alınan 45 öğrenci, Uludağ'da kendileri için kiralanan kayak malzemesi ve kıyafetlerini kuşanıp eğitime başlıyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan (BESYO) öğretim görevlisi eğitmenlerden her sabah 2 saat ders alan katılımcılar, öğle yemeği molasından sonra 2 saat daha eğitim görerek kendi başlarına kayak yapabilecek seviyeye geliyor.

Ulaşım, yemek, kıyafet, malzeme ve eğitimleri ücretsiz karşılanan gençler hem yeni bir spor dalıyla tanışıyor hem de Uludağ'da eğleniyor.

Yurt dışından gelen öğrenciler de katılıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Ali Osman Yüce, AA muhabirine, deneyimli eğitmenlerin, senelerin tecrübesiyle katılımcılara kayaktan korkmamaları gerektiğini aktardığını söyledi.

İlk derste acemilik evresini atlatan öğrencilerin, akşama doğru kayak yapmaya alıştığını dile getiren Yüce, "Önümüzdeki sene konaklamalı olarak öğrencilerimizi bu projeden faydalandırmayı düşünüyoruz." dedi.

Yüce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğrencilerimiz için birçok eğitim faaliyeti yapıyoruz. Bu faaliyeti de aktif olan öğrencilerimizi ödüllendirmek için başlattık ama tabii ki istekli olan öğrencilerimizi de listeye dahil ediyoruz. Her gün bir yurdumuzu burada misafir ediyor, öğrencilerimizi kayak sporuyla tanıştırıyoruz. Bizim 11 yurdumuz ve yaklaşık 12 bin 500 öğrencimiz var, hepsini bu sene içinde buraya taşıyamayız ama projenin devamında inşallah öğrencilerimizi dahil edeceğiz. Yurtlarda kalan yerli ve yabancı öğrenciler bu etkinliklerden faydalanıyor. Mesela geçtiğimiz günlerde Endonezya'dan öğrencimiz vardı. Malum Endonezya'da kar yağmıyor, çok keyifliydi onun için, hem kar görmemiş hem kartopu oynamamıştı. Çok ilginç ve heyecan verici bir deneyimdi."

Hint ve Kazak öğrencilerin de kayak öğrendiğini belirten Yüce, karla ve kayakla tanışan üniversiteliler için oldukça güzel bir deneyim olduğunu, bu yönde geri dönüşler aldıklarını ifade etti.

"Çok iyi öğrettiler, bir saatte öğrendik"

BUÜ BESYO Öğretim Görevlisi ve Kayak Eğitmeni Cahit Taş ise sosyal faaliyet olarak gerçekleştirilen proje için büyük emekler harcandığını belirtti.

Bunun, meşakkatli bir iş olduğunu dile getiren Taş, "Allah devletimize zeval vermesin. Biz şanslı bir grubuz, öğrencilerimize de bunu anlatıyoruz. Eldiveni olmayan arkadaşımıza biri eldiven verdi, biri montu olmayana mont verdi. Birlik olma, topluluk olma, devlet olma, güç olma anlayışı buralarda başlıyor. Spor, her şeyin başında. Anlatıcı iyi olursa, dinleyici de iyi olursa çok kısa sürede kayarlar." diye konuştu.

İngilizce öğretmenliği eğitimine devam eden Hasan Emrullah Çıray, Mehmet Zahid Kotku Erkek Öğrenci Yurdu'nda kaldığını aktardı.

Uludağ'a ilk kez çıkıp kayak yaptığını aktaran Çıray, "Ekipmanlarımız iyi, hocalarımız iyi. Çok iyi öğrettiler, bir saatte öğrendik. Batman'dan geldim. Orada böyle tesisler yok. Bakanlığımıza çok teşekkürler. Keyifli kayak, şu anda çocuk pisti gibi pistteyiz, ileride daha iyi eğitim aldığımızda, telesiyejle yukarı çıkıp daha güzel pistlerde kayabileceğiz. Çok keyifli, eğleniyoruz." ifadelerini kullandı.