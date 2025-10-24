Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Sıfır Atık Protokolü İmzalandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında gerçekleştirilen Sıfır Atık Protokolü'nün imza törenine katıldı.

Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen törende Bakan Bak'ın yanı sıra Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş yer aldı.

Törende açıklamada bulunan Bakan Bak, "Ülkemizin geleceği açısından son derece anlamlı bir adım atmak için bir aradayız. İmzalayacağımız protokol sadece çevre bilincine yönelik girişim değil, sürdürülebilir gelecek ve sorumlu vatandaşlığın temellerini güçlendiren bir girişim. Sayın Emine Erdoğan önderliğinde gelişen bilinçli çevre vizyonunu daha da ilerleteceğiz." diye konuştu.

Gençlerin çevreye duyarlı bireyler olarak gelişmeleri için protokolü hayata geçirdiklerini aktaran Bakan Bak, şunları kaydetti:

"İnanıyoruz ki çevreye duyarlı gençlik sadece doğayı korumaz, toplumsal vicdanın da sesi olur. Çevreye karşı duyarlılığı yaşam kültürüne dönüştürmeyi hedefliyoruz. Gençlik geleceğimizdir. Ülkemizin yürüyüşü gençlerimizle olacaktır. Kalıcı dönüşüm gençlerle olacaktır. Geleceğe bırakacağımız en güzel miras, temiz bir çevre ve bilinçli bir nesildir. Gençler olarak nasıl bir dünyada yaşamak istiyoruz, bize düşen görev nedir, içimizdeki ateş, heyecan, bu paylaşım nasıl olacak kendimize bunları sormalıyız. Biz inanıyoruz ki Sıfır Atık Vakfına çok büyük güç sağlayacağız. Bu süreçte gerçekten aktif olarak hareket etmek istiyoruz. Ülkemize, çevremize sahip çıkmamız lazım. Sıfır atık vizyonu ülkemize yakıştı. Sayın Emine Erdoğan'a bu çabalar için teşekkür ediyoruz. Çevremizi yemyeşil yapacağız. Gözlerim gibi mavi denizler istiyoruz. Ülkemizi seviyoruz. Enerjimizi çevre için harcayacağız. Hepimiz sorumluyuz."

Samed Ağırbaş ise şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımız ve Sıfır Atık Vakfı arasında gerçekleşen çalışmaların iş birliğini imzalamak üzere bir araya geldik. Bakanımızın liderliğinde inşallah bugün itibarıyla Türkiye'nin 81 ilindeki Bakanlığa bağlı yurtlarda, gençlik merkezlerinde ve daha birçok yerde sıfır atık çalışmalarını güçlü bir şekilde yapmaya başlayacağız. Bakanlığımız, Türkiye'nin öncü bakanlıklarından. Gençlerimizin barınma ihtiyacından sosyal bütün sorunlarına kadar ilgilenen nadide bir kurum. Sıfır Atık Vakfı, 2003 yılında Sayın Emine Erdoğan tarafından kuruldu. 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan, Türkiye'de sıfır atık projesini başlattı. Sıfır Atık Vakfı olarak biz İstanbul'da 16 milyon İstanbullunun vakfıyız. Türkiye'de 86 milyon, dünyada 7 milyar insanın vakfıyız. Daha yaşanabilir, daha adil bir dünya istiyor, bunun mücadelesini veriyoruz."

İş birliği, gençlerin sıfır atık bilinciyle gönüllülük faaliyetlerine aktif katılımını teşvik etmeyi ve sürdürülebilir yaşam farkındalığını artırmayı amaçlıyor.

İmzalanan protokol kapsamında Bakanlığa bağlı gençlik kampları, gençlik merkezleri, spor tesisleri ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) yurtlarında Sıfır Atık Vakfı ile ortaklaşa düzenlenecek çeşitli atölye, eğitim, konferans ve gönüllülük faaliyetleri hayata geçirilecek.

Protokol ayrıca Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı (ESC) gibi uluslararası gönüllülük ve öğrenme projelerinde ortak hareket etmeyi, gençlere bu alanda uluslararası deneyim fırsatları sunmayı da içeriyor.