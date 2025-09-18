Haberler

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan İstanbul Yurtuna Soruşturma

Güncelleme:
İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'ndaki cinsel içerikli mesaj yazma ve dolapların yağmalanması iddiaları üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı soruşturma başlattı.

(İSTANBUL) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'nda yaz dönemi tadilatı sırasında işçilerin kız öğrencilerin dolaplarını açarak yağmaladığı, cinsel içerikli mesajlar yazdığı iddiaları ve görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Basın ve sosyal medyada yer alan, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin bazı görüntü ve iddialar Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu durum kabul edilemez olup, yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır. Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış olup, konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
