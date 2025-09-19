Haberler

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Atatürk Öğrenci Yurdu Açıklaması

Bakanlık, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'nda yaşanan olaylarla ilgili yurt müdürleri ve bir müdür yardımcısının görevden alındığını açıkladı. Soruşturma sürecinin titizlikle yürütüleceği belirtiliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin basına yansıyan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştır. Sürece ilişkin idari ve adli işlemler titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Güncel
