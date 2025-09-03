Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Kurs Desteği

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaklaşık 25 bin gence, ücretsiz olarak "özel yetenek sınavı hazırlık kursu" hizmeti sunuldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca, kurumların açtığı "özel yetenek sınavlarına" girecek gençlere destek veriliyor.

Bakanlığın açıklamasına göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün, 2024 yılında gençlik merkezleri aracılığıyla spor bilimleri fakültesi, spor liseleri, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), resim, müzik ve Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına yönelik açtığı hazırlık kurslarına 13 bin 606 genç katıldı.

2025 yılında ise farklı branşlarda açılan kurslardan bugüne kadar 10 bin 981 genç yararlandı. Böylece iki yılda toplam 24 bin 587 gence ulaşılmış oldu.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, gençlerin hedefledikleri bölümlere sistemli bir şekilde hazırlanmaları için "özel yetenek sınavı hazırlık kursları" açmayı sürdürecek. Kurslarla gençlere ücretsiz destek sağlanmaya devam edilecek.

Gençlik merkezlerinde açılan hazırlık kurslarında katılımcılara yalnızca sınavlara yönelik bilgi ve beceriler kazandırılmıyor; düzenli antrenman programları ile gençlerin fiziksel dayanıklılıkları artırılıyor, disiplinli çalışma alışkanlıkları destekleniyor. Teorik ve pratik eğitimlerle gençlerin, sınavlara hem zihinsel hem de bedensel açıdan hazırlanması sağlanıyor.

Kurslarda ayrıca gençlere rehberlik ve danışmanlık desteği verilerek öz güvenlerinin güçlenmesi ve potansiyellerini en üst seviyede ortaya koymaları hedefleniyor. Özellikle dezavantajlı gençlere öncelik sağlanan programlar sayesinde, fırsat eşitliği gözetilerek her gencin hayalini kurduğu alana adım atabilmesine imkan tanınıyor.