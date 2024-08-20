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Gençlik ve Spor Bakanlığı'na Yurt Başvuruları Başladı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığa bağlı yurtlar için başvuru sürecinin başladığını duyurdu. Başvuruların e-Devlet kapısı üzerinden yapılacağı belirtildi.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığa bağlı yurtlar için başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler; GSB yurtları için başvuru süreci an itibarıyla başladı. Başvurularınızı 24 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-Devlet kapısı üzerinden yapabilirsiniz" dedi.

BAŞVURULARI 12 KURUM VE KURULUŞ İNCELEYECEK

Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamaya göre de başvuru sırasında öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanlar alınacak. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra 12 farklı kamu kurum ve kuruluşuyla koordineli biçimde öğrencilerin beyanları değerlendirilecek ve başvurular sonuçlandırılacak. Yerleştirme sürecinde ailenin gelir durumu, sosyal durumu ve başarı kriterleri baz alınarak öğrencilerin durumu tespit edilecek. İlgili kurum ve kuruluşlar aracılığıyla öğrencilerin beyan ettiği bilgilerin doğruluğu incelenecek. Başvuru beyanlarını; Yükseköğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı inceleyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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