Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi başvuruları başladı

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 dönemi için burs/kredi başvurularının başladığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaptığı yazılı açıklamada, 2023-2024 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları için burs/kredi başvurularının başladığını duyurdu.

BAŞVURULAR 19 EKİM'E KADAR DEVAM EDECEK

Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada ise, başvuruların e-Devlet üzerinden alınacağı ve 19 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar devam edeceği belirtildi. Başvuru bilgilerini değiştirmek isteyen öğrencilerin, yine bu tarihe kadar e-Devlet üzerinden bilgilerini güncelleyebileceği hatırlatılarak, "Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak" denildi.

ÖZEL DURUMLU ÖĞRENCİLER

Özel durum beyan eden öğrencilerin ise belge göndermesine gerek duyulmadığı vurgulanarak, "Başvuru ekranında özel durum (şehit/gazi çocukları (şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi), anne ve babası (her ikisi de) vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesi'nden mezun olanlar ve milli sporcular vs.) beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kontrol edilecek. Başvuru sürecinde sorun yaşayan öğrenciler 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472), KYK_DESTEK ve GSB_DESTEK üzerinden yardım talep edebilecek" ifadelerine yer verildi.