Gençlik ve Spor Bakanlığı, 64 Bin Metrekare Aoç Arazisini Bir Spor Kulübüne Tahsis Etti.

Sayıştay, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kendisine tahsis edilmiş Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisini imzalanan bir protokolle ve “gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerinde” kullanılmak şartıyla bir spor kulübüne tahsis edildiğini tespit etti. Rapora göre söz konusu spor kulübü, 64 bin metrekare büyüklüğünde 1. Derece SİT alanı üzerinde düğün ve nikah gibi organizasyonlar yaptı. Arazi üzerindeki yüzme havuzu da yine kulüp tarafından üçüncü kişiler kiralanarak, tahsis amacının dışında kullanıldı.

MAHİR BAĞIŞ

Sayıştay, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kendisine tahsis edilmiş Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisini imzalanan bir protokolle ve "Gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerinde" kullanılmak şartıyla bir spor kulübüne tahsis edildiğini tespit etti. Rapora göre söz konusu spor kulübü, 64 bin metrekare büyüklüğünde 1. Derece SİT alanı üzerinde düğün ve nikah gibi organizasyonlar yaptı. Arazi üzerindeki yüzme havuzu da yine kulüp tarafından üçüncü kişiler kiralanarak, tahsis amacının dışında kullanıldı.

Sayıştay'ın Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2021 yılı hesaplarına ilişkin denetim raporu yayınlandı.

Buna göre, Bakanlık kendisine tahsis edilmiş Atatürk Orman Çiftliği arazisini bir protokol ile bir spor kulübüne tahsis etti. Rapora göre; tahsis, "Gençlik ve spor hizmet faaliyetlerinde" şartına bağlandı. Raporda, mevzuata göre; "bakanlığa tahsisli taşınmazların spor kulüplerine, protokol yapılmak suretiyle bedelsiz olarak kırk dokuz yıla kadar tahsis edilmesi mümkün olduğu, ancak bu kapsamdaki tahsis ve kullanım hakkı devirlerinde, taşınmazın gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerinde kullanılması gerektiği" belirtildi.

Rapora göre, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile toplam 258 bin 186 metrekarelik alan, 2008'de; 49 yıl süre ile bedelsiz olarak genel müdürlüğe tahsis edildi.

Yine rapora göre; protokolde genel müdürlüğün bu alan üzerinde bulunan tesislerin kullanım hakkını spor kulüplerine devredebileceği, ancak sporun geliştirilmesi dışında hiçbir şekilde ticari bir amaç için tahsis edilemeyeceği, birinci derece sit alanı sayılan alanda gerekli izinler alınmaksızın mevcut yapılar dışında yeni tesis yapılamayacağı belirtildi.

30 YIL SÜREYLE BİR SPOR KULÜBÜNE KİRALANDI

AOÇ tarafından Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilen alanın 64 bin 264 metrekarelik kısmının kullanım hakkı genel müdürlük tarafından Temmuz 2010 tarihli protokol ile 30 yıl süre ile bedelsiz olarak bir spor kulübüne tahsis edildi.

Raporda; "Protokolde kulübün, bu alanda ancak spor amaçlı olmak kaydıyla yeni tesisler yapabileceği ve ticari amaçlı yapılaşma yapamayacağı, AOÇ ile Genel Müdürlük arasındaki protokol hükümlerine riayet etmesi gerektiği belirtilmiştir" ifadesine yer verildi.

Sayıştay ; spor kulübüne tahsis edilen alan üzerinde yapılan fiziki incelemede taşınmazın üzerinde düğün, nikah ve benzeri organizasyonların yapıldığını, yüzme havuzuna sahip ticari bir yapılaşma bulunduğu ve bu alanın spor kulübü tarafından üçüncü kişilere kiralandığını tespit ettit.

Raporda, bu durumun; spor amaçlı yapılan taşınmaz tahsisinin yanı sıra genel müdürlüğün hem AOÇ ile hem de spor kulübü ile yapılan protokollere aykırılık teşkil ettiği belirtildi.

"HUKUKİ SÜREÇLERİN BAŞLATILMASI GEREKMEKTEDİR"

Sayıştay raporunda, şu değerlendirme yapıldı:

"Spor amaçlı tahsis edilen taşınmaz üzerinde ticari işletme kurularak üçüncü kişilere kiralanması taraflar arasında düzenlenmiş protokollere ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olduğundan spor kulübüne yapılan tahsisin iptal edilmesi, birinci derece sit alanı olarak kabul edilen alan üzerinde ticari yapılaşmaya izin verilmesi ile ilgili hukuki süreçlerin başlatılması gerekmektedir."