Haberler

2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda... Osman Aşkın Bak: Sporda Temiz Eller İstiyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, futbolda yasa dışı bahis soruşturması ve bağımlılıkla mücadele konularında açıklamalarda bulundu. Bakan, TFF ile yapılan soruşturmanın takip edildiğini ve gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması için projelerin sürdüğünü vurguladı.

(TBMM) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Genel Kurulu'ndaki 2026 yılı bütçe görüşmelerinde futbolda yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin, "TFF ile beraber yapılan soruşturma var ama esasında 1,5 yıl önce Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı ile birlikte başlattığımız bir çalışma. Sporda temiz eller istiyoruz. Bütün bunları sadece TFF yapmıyor, biz takip ediyoruz özellikle. Titizlikle nereye varırsa varsın takip ediyoruz" dedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda TBMM Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Bakanların bütçe sunumlarının ve Grup Başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından soru-cevap işlemine geçildi.

Bağımlılıkla mücadele için Bakanlık bütçesinden yeterli pay ayrılmadığı eleştirilerine yanıt veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlerimizin bağımlılıkla mücadelesiyle ilgili Bakanlığımızın bütçesinde sadece 59 milyon gibi bir rakam olduğunu ifade ediyorlar. Bu yıl bağımlılıkla mücadele konusunda proje destek çağrısında sadece proje için 200 milyon lira veriliyor. Yine her yaptığımız tesisin amacı gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması. Bağımlılıkla mücadele konusunda daire başkanlığı kurduk, daire başkanlığı çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

"Verilen paraların hiçbiri derneklere verilmiyor, öğrencinin kendi hesabına veriliyor"

Bakan Bak ayrıca, KYK yurtlarında kalan öğrenciler ve dernek yurtlarında kalan öğrencilere yönelik eleştirilere de şu cevabı verdi:

"Öğrencilere para verilmiyor. Sabah kahvaltısını ve akşam yemeğini ücretsiz alıyor. Toplum yararına çalışan derneklerimizde 50 bin öğrenci kalıyor. Verilen paraların hiçbiri derneklere verilmiyor, öğrencinin kendi hesabına veriliyor. Öğrenci kendi hesabına alıyor, oraya aktarıyor."

Bakan Bak, Muş Sultan Alparslan Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin tarihi geçmiş gıdadan zehirlendikleri iddialarını da "19 öğrenci şikayetle hastaneye gidiyor, hiçbir zehirlenme belirtisine rastlanmıyor. Araştırmamıza devam ediyoruz. Hastaneden aldığımız raporlarla takip ediyoruz. Her bir öğrenci bizim için kıymetli. Hatası olan varsa lisansını iptal ediyoruz, yeni işletmeciye veriyoruz veya takip ediyoruz. Biz de çocuklarımızın mutlu olmasını istiyoruz" sözleriyle yalanladı.

"Titizlikle nereye varırsa varsın takip ediyoruz"

Futbolda yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin de konuşan Bakan Bak, şunları söyledi:

"TFF ile beraber yapılan soruşturma var ama esasında bunun başlangıcında 1,5 yıl önce Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı ile birlikte başlattığımız bir çalışma. Sporda temiz eller istiyoruz. 149 hakeme 8 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti verildi. Bütün bunları sadece TFF yapmıyor, biz takip ediyoruz özellikle. Yaklaşık 5 bin bilgi tarandı, bunların içinde teknik direktörler, kulüp yöneticileri var. Bunlar da ortaya çıkacak. Titizlikle nereye varırsa varsın takip ediyoruz."

Bakan Bak ayrıca bugün Genel Kurul'da tartışmalara neden olan kendisinin de karikatürünün bulunduğu ve gökkuşağı yer alan görsele, "Kürsüde konuşma yaparken ellerindeki karikatür şahsıma karşı ve LGBT renklerini taşıyan şey gösterildi. Toplumumuzu sapkın akımlarla zehirleyemeyeceksiniz. LGBT lobileri gençlerimizi satın alamaz, milli değerlerini bozamaz ve ancak sizleri esir alır, piyon gibi kullanır" diye tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı

Kadro dışı kalan Salah hakkında son karar
Özkan Öztürk, uçak yolculuğu sırasında spikerlik yaptı

Onu daha önce böyle görmediniz! Uçaktaki yolcular şaştı kaldı
Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı

Kadro dışı kalan Salah hakkında son karar
Kızının tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti

Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti
Güllü ve kızının yıllar önceki anları dikkat çekti! O hareketler gözlerden kaçmadı

Kızıyla seneler önceki videosu çok konuşuldu! O hareketler göze çarptı
Adliye önünde toplananlar Güllü'nün kızına kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi

Adliye önünde halk Tuğyan'a kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi
Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler

Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler
GBT yapmak için giden polis kan donduran görüntüyle karşılaştı

Polis GBT yapmak için gitti, kan donduran görüntüyle karşılaştı
Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil: O kuralı kaldıralım

Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil
Adana'da torbacı olduğu öne sürülen şahıs canlı yayında intihar etti

Suç batağındaki isim, canlı yayında böyle intihar etti
Estetik bağımlısı sosyal medya fenomeninin şüpheli ölümü tartışma yarattı

Estetik bağımlısı fenomenin şüpheli ölümü, son paylaşımları olay oldu
title