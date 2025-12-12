2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda... Osman Aşkın Bak: Sporda Temiz Eller İstiyoruz

(TBMM) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Genel Kurulu'ndaki 2026 yılı bütçe görüşmelerinde futbolda yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin, "TFF ile beraber yapılan soruşturma var ama esasında 1,5 yıl önce Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı ile birlikte başlattığımız bir çalışma. Sporda temiz eller istiyoruz. Bütün bunları sadece TFF yapmıyor, biz takip ediyoruz özellikle. Titizlikle nereye varırsa varsın takip ediyoruz" dedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda TBMM Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Bakanların bütçe sunumlarının ve Grup Başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından soru-cevap işlemine geçildi.

Bağımlılıkla mücadele için Bakanlık bütçesinden yeterli pay ayrılmadığı eleştirilerine yanıt veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlerimizin bağımlılıkla mücadelesiyle ilgili Bakanlığımızın bütçesinde sadece 59 milyon gibi bir rakam olduğunu ifade ediyorlar. Bu yıl bağımlılıkla mücadele konusunda proje destek çağrısında sadece proje için 200 milyon lira veriliyor. Yine her yaptığımız tesisin amacı gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması. Bağımlılıkla mücadele konusunda daire başkanlığı kurduk, daire başkanlığı çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

"Verilen paraların hiçbiri derneklere verilmiyor, öğrencinin kendi hesabına veriliyor"

Bakan Bak ayrıca, KYK yurtlarında kalan öğrenciler ve dernek yurtlarında kalan öğrencilere yönelik eleştirilere de şu cevabı verdi:

"Öğrencilere para verilmiyor. Sabah kahvaltısını ve akşam yemeğini ücretsiz alıyor. Toplum yararına çalışan derneklerimizde 50 bin öğrenci kalıyor. Verilen paraların hiçbiri derneklere verilmiyor, öğrencinin kendi hesabına veriliyor. Öğrenci kendi hesabına alıyor, oraya aktarıyor."

Bakan Bak, Muş Sultan Alparslan Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin tarihi geçmiş gıdadan zehirlendikleri iddialarını da "19 öğrenci şikayetle hastaneye gidiyor, hiçbir zehirlenme belirtisine rastlanmıyor. Araştırmamıza devam ediyoruz. Hastaneden aldığımız raporlarla takip ediyoruz. Her bir öğrenci bizim için kıymetli. Hatası olan varsa lisansını iptal ediyoruz, yeni işletmeciye veriyoruz veya takip ediyoruz. Biz de çocuklarımızın mutlu olmasını istiyoruz" sözleriyle yalanladı.

"Titizlikle nereye varırsa varsın takip ediyoruz"

Futbolda yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin de konuşan Bakan Bak, şunları söyledi:

"TFF ile beraber yapılan soruşturma var ama esasında bunun başlangıcında 1,5 yıl önce Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı ile birlikte başlattığımız bir çalışma. Sporda temiz eller istiyoruz. 149 hakeme 8 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti verildi. Bütün bunları sadece TFF yapmıyor, biz takip ediyoruz özellikle. Yaklaşık 5 bin bilgi tarandı, bunların içinde teknik direktörler, kulüp yöneticileri var. Bunlar da ortaya çıkacak. Titizlikle nereye varırsa varsın takip ediyoruz."

Bakan Bak ayrıca bugün Genel Kurul'da tartışmalara neden olan kendisinin de karikatürünün bulunduğu ve gökkuşağı yer alan görsele, "Kürsüde konuşma yaparken ellerindeki karikatür şahsıma karşı ve LGBT renklerini taşıyan şey gösterildi. Toplumumuzu sapkın akımlarla zehirleyemeyeceksiniz. LGBT lobileri gençlerimizi satın alamaz, milli değerlerini bozamaz ve ancak sizleri esir alır, piyon gibi kullanır" diye tepki gösterdi.