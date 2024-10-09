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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Portekiz'de Spor Bakanları Konferansı'na Katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Portekiz'de Spor Bakanları Konferansı'na Katıldı
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Bakan Osman Aşkın Bak, Avrupa Konseyi 18. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na katılarak, üye ülkelerin bakanlarıyla spor projelerini değerlendirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Konseyi 18. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Avrupa Konseyi 18. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı, Portekiz'de gerçekleştirildi.

Konferansa katılan Bak, üye ülkelerin bakanlarıyla ikili görüşmelerde de bulundu.

Bakan Osman Aşkın Bak, Avrupa Konseyi 18. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sporun birleştirici gücüyle, uluslararası iş birliklerimizi ve projelerimizi değerlendirdik. Herkes için erişilebilir spor ve sağlıklı, güçlü nesiller için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Güncel

Uluslararası İlişkiler Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Avrupa Konseyi Portekiz Politika Güncel Spor

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