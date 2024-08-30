Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paralimpik Oyunları'nda milli sporcuları ziyaret etti
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa'nın başkenti Paris'teki organizasyonu yerinden izleyerek milli sporcuları ziyaret etti ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcuların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki organizasyonu yerinden izleyen Bak, oyunlar köyünde milli sporcuları ziyaret etti.
Millilerin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan bakan Bak, her zaman sporcuların yanında olduklarını belirtti.