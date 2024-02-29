Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli karateci Emir Buğra Gencan'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı
Bakan Osman Aşkın Bak, Bursa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde mücadele eden milli karateci Emir Buğra Gencan'ın trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendiğini belirterek, vefat eden sporcuya Allah'tan rahmet diledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli karateci Emir Buğra Gencan'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Bakan Osman Aşkın Bak, mesajında "Bursa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde mücadele eden 20 yaşındaki milli karatecimiz Emir Buğra Gencan'ın geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. Vefat eden sporcumuza yüce Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve karate camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.