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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Meriç Nehri'ndeki Kürek Parkurunu İnceledi

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Kürek Federasyonu koordinasyonunda Meriç Nehri'ne kurulan kürek parkurunda incelemede bulundu. Bak, parkurun ulusal ve uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapacağını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Kürek Federasyonu koordinasyonunda Meriç Nehri'ne kurulan kürek parkurunda incelemede bulundu.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Edirne'ye gelen Bakan Bak, çeşitli inceleme ziyaretleri gerçekleştirdi.

Temmuz, ağustos ve eylül aylarında ulusal ve uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapacak parkuru inceleyen Bak, çalışmalarla ilgili Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk'ten bilgi aldı.

Tekneyle nehri gezen Bak'a inceleme ve ziyaretinde, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba da eşlik etti.

Balkanlı öğrencilerle bir araya geldi

Bakan Bak, Edirne Valiliğince düzenlenen program kapsamında Musabeyli Korusu ve Mesire Alanı'nda kampa gelen Balkanlı öğrencilerle de bir araya geldi.

İl Özel İdaresince düzenleme çalışması yapılan kamp alanı ve Geleneksel Spor Oyun Alanı'nı gezen Bak, öğrencilerin oyunlarına eşlik etti.

Alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Bak, programının sonunda öğrencilere fotoğraf çekildi.

Kaynak: AA / Güncel

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