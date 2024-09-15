Bakan Osman Aşkın Bak: 'Milletimize Hizmet Etmeye Devam Edeceğiz'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi 'muhalefet ne diyor, biz ona bakmıyoruz' biz kendi planımız çerçevesinde bizim milletten aldığımız değerlendirmeler çerçevesinde yolumuzu çiziyoruz. Bu millete hizmet etmeye devam ediyoruz." dedi.

Bak, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında kente geldiklerini söyledi.

AK Parti'nin "milletin partisi" olduğunu ifade eden Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde iktidar olarak hizmete devam ettiklerini belirtti.

Her alanda hizmetler yaptıklarını anlatan Bak, kentte de Cumhur İttifakı olarak belediye başkanlığı seçimini kazandıklarını anımsattı.

Partisinin kurulduğu günden bu yana sadece milletin taleplerini gerçekleştirdiğini vurgulayan Bak, "Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi 'sadece biz milletten talimat alırız, emir alırız' bizim felsefemiz bu. Sessiz yığınların sesi ve kimsesizlerin kimsesi olarak yola çıkıp hizmete hizmet kervanlarına devam eden bir oluşum AK Parti." diye konuştu.

Bakanlık olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Bak, sporda önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Yatırımlarla dünyanın en modern tesislerine sahip olan bir ülke konumuna gelindiğini belirten Bak, şöyle devam etti:

"Tabii bizim şansımız Cumhurbaşkanı'mızın sporun içinden gelmesi, gençlik hareketlerinin içinden gelmesi. Yine ifade etmek gerekirse 2002 yılında 180 bin kapasitesi olan yurtlarımızı bugün 980 bin kapasiteye çıkardık. 860'a yakın yurdumuzda gençlerimize hizmet veriyoruz. Bu yıl da 2024, 2025 eğitim öğretim yılında yurt yerleştirmeleri yaptık. Şu ana kadar yüzde 91 civarında yerleştirme var ve devam ediyor. Yeni yurtlarda, yeni sezonda da çocuklarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz.

Ayrıca bize Bakanlık olarak hem burs başvurusu yapılıyor hem de kredi başvurusu yapılıyor. Bu zamana kadar da yılda ortalama 1,5 milyon çocuğumuza 500 bini burs olmak üzere yaklaşık 1 milyon da kredi olmak üzere 1,5 milyon gencimize burs ve kredi veriyoruz. Dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak da gençlerimize yaptığımız hizmetlerden bir tanesi de bu. Yine spor tesisleri Türkiye'nin dört bir yanında modern stadyumlar, yüzme havuzları, atletizm pistleri, halı sahalar, voleybol, basketbol sahaları pek çok yerde eserler ortada."

Bakan Bak, Türkiye'de yaklaşık 11 milyon gence yüzme eğitimi verildiğini bildirdi.

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" çalışmalarının başarıyla sürdüğünü dile getiren Bak, bu hizmetlerin devam edeceğini kaydetti.

"Gazze'deki soykırımı da asla unutmuyoruz"

AK Parti'nin çok büyük bir parti olduğunu belirten Bak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman mazlumların sesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden "Dünya beşten büyüktür" diye haykıran bir lider olduğunu ifade eden Bak, "Cumhurbaşkanı'mız Gazze'de yaşadığımız, bu yaşanan soykırıma karşı duran, tüm dünyayı ayağa kaldıran ve oradaki zulme karşı herkese çağrı yapan bir lider. Gazze'deki soykırımı da asla unutmuyoruz ve bunun sonuna kadar da takipçisi olup bir an önce barışın gelmesini arzu ediyoruz ve bunu da yine Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde yürütüyoruz." dedi.

"AK Parti kendini yenileyen, kendini geliştiren bir parti" diyen Bakan Bak, gençliğe önem verdiklerini vurguladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, şöyle devam etti:

"Başlangıçta seçilme yaşı 30'du sonra 25'e indi ve en son yapılan değişiklikle de 18'e indi. Dolayısıyla gençlerin önünü açan gençlere siyaset alanı sağlayan bir parti, AK Parti. Biz milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Son seçimlerdeki değerlendirmelere baktığımız zaman da oradan milletimizin verdiği mesajları biz aldık, onları değerlendiriyoruz ilgili kurullarımızla ve bu değişimi, süreci hep beraber yürütmemiz gerekiyor. Biz bu millete hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi millet bize ne söylerse onu yapıyoruz. Milletin bize verdiği sonuç neyse ona göre hareket ediyoruz. Derslerimizi alıyoruz, yaptığımız gerekenleri yapıyoruz eksiklerimizi tamamlıyoruz ve yine millete hizmet etmeye devam ediyoruz."

Güçlü bir şekilde hizmetlerin devam edeceğini ifade eden Bak, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Muhalefeti eleştiren Bak, "Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi 'muhalefet ne diyor biz ona bakmıyoruz', biz kendi planımız çerçevesinde bizim milletten aldığımız değerlendirmeler çerçevesinde yolumuzu çiziyoruz. Bu millete hizmet etmeye devam ediyoruz. Yine AK Parti'nin bu gücü de dediğim gibi bu dinamizminden geliyor, milleti dinlemekten geliyor ve siyasetin de en önemli üslubu dinlemek, milletin söylediklerine kulak asmak, onların taleplerini değerlendirip gerçekleştirmek." ifadelerini kullandı.