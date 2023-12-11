Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hakeme Yönelik Saldırıyı Kınadı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadı. Bakan Bak, sporun ruhuna ve Türk futboluna yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemediğini belirtti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı kınadı.
Bakan Bak, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sporun ruhuna ve Türk futboluna asla yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.