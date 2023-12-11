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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hakeme Yönelik Saldırıyı Kınadı

11 Aralık 2023 23:29 Güncelleme: 23:30 Abone Ol

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadı. Bakan Bak, sporun ruhuna ve Türk futboluna yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemediğini belirtti.