Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bursaspor'a Destekte Bulundu

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bursaspor Kulübünü ziyaret ederek, şampiyonluğu ve TFF 2. Lig'e yükselişini kutladı. Bakan Bak, kulüp yönetimi ve altyapı konusunda destek sözü verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bursaspor Kulübünü ve yönetimini ziyaret etti.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Bak, şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükselen Bursaspor'u tebrik etti.

Bursaspor'un daha yukarı tırmanmasını istediklerini belirten Bak, "Süper Lig'in hasretle onu beklediğini ifade etmek isteriz. Seyircisiyle, şehriyle, ekibiyle güzel bir iş çıkardılar. Tribünleri doldurarak coşkulu bir lig süreci yaşadılar. Umarım bu sezon da devam edecekler." dedi.

Bak, Bursaspor yönetimini daha önce 2-3 defa kabul ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bazı talepleri vardı, o talepleri yerine getirdik. Tahsisler vardı, Bursaspor'a kalıcı gelirler elde etmesi için gerekli süreçlerde destek verdik. Bursaspor, çok değerli futbolcular yetiştirmiş, altyapısı güçlü bir takım. Altyapıdaki bu dinamizmin tekrar artması ve buradan gelecek sporcuların Türk takımlarına ilerlemesi için kulüp olarak çalışmaları gerektiğini ifade ettim. Tesislerin bakım onarımıyla ilgili talepleri oldu, yardımcı olacağız. Hakikaten Bursa'ya, Bursaspor'a bir hava kattılar. Kombine satışları iyi gidiyormuş. Taraftarın coşkusu, heyecanı çok güzel. Genç başkan, yönetim, heyecan, Bursaspor'u daha iyi noktalara taşıyacaktır. Başarılar diliyoruz. Her zaman kapımız açık."

Gençlik ve Spor Bakanı Bak'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik ise "Vakıfköy, Tükiye'nin en önemli altyapılarından bir tanesi, milli takımımıza çok değerli oyuncular yetiştirdi. Vakıfköy ile alakalı özellikle tesisleşme, tesislerimizin modernizasyonu anlamında Bakanlığın çok büyük destekleri oldu." dedi.

Ziyarette yer alan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank'ın "Kombine satın aldınız. Bursaspor sevginiz nereden geliyor?" sorusuna, "Oğullarımdan biri Bursaspor'u çok seviyor. Ben de onun için bir kombine aldım. Tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum." yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel
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