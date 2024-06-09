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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ali Koç'u tebrik etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Kulübünün olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Ali Koç için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Kulübünün olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Ali Koç için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında, "Fenerbahçe Spor Kulübünün bugün yapılan olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: AA / Güncel

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