Gençlik ve Spor Bakanı'ndan Yurtlarda Yaşanan Olaylara İlişkin Açıklama

(ANKARA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yeni döneme hazırlanan yurtlarda yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı.

Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yurtlarımızı yeni döneme hazırlamaya başladığımız ilk günden itibaren gece gündüz gençlerimiz için çalıştık. Maalesef, iki kendini bilmez alçağın hem emeklerimize hem de gençlerimizin özeline kastettiğini belirledik. Buradan gençlerimize söz veriyorum: Bunun hesabı sorulacak!" ifadesini kullandı.