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Gençlik ve Spor Bakanı'ndan Serdal Adalı'ya Tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı'ndan Serdal Adalı'ya Tebrik
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiktaş Kulübü'nün olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı'yı tebrik etti ve başarılar diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiktaş Kulübünün olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı'yı tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı mesajında, "Başkanlığa tekrar seçilen Serdal Adalı'yı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Siyah Beyazlı kulübün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Güncel
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