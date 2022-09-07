Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "(KYK) Birinci faz yer yerleştirmede tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını yüzde 80 ile... Güncel Haberler Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "(KYK) Birinci faz yer yerleştirmede tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını yüzde 80 ile gerçekleştirdik. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "(KYK) Birinci faz yer yerleştirmede tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını yüzde 80 ile gerçekleştirdik." dedi. Güncel Kaynak: AA / Musa Samur Mehmet Kasapoğlu Güncel Haberler

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