Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "(KYK) Birinci faz yer yerleştirmede tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını yüzde 80 ile...
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "(KYK) Birinci faz yer yerleştirmede tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını yüzde 80 ile gerçekleştirdik.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "(KYK) Birinci faz yer yerleştirmede tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını yüzde 80 ile gerçekleştirdik." dedi.
Kaynak: AA / Musa Samur - Güncel