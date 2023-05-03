Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, TCG Anadolu'yu ziyaret etti Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu'yu İzmir Alsancak Limanı'nda ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu'yu İzmir Alsancak Limanı'nda ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu'na ziyareti sırasında Vali Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri ve adayları da eşlik etti.

Yerli otomobil Togg ile Alsancak Limanı'na gelen Kasapoğlu, inceleme sonrası, gazetecilere yaptığı açıklamada, TCG Anadolu'nun emeğin, alın terinin ve inancın ürünü olduğunu söyledi.

Bakan Kasapoğlu, TCG Anadolu'nun Türkiye'nin yarına olan inancın ve güvenin ürünü olduğunu dile getirerek, "Dünya başkenti İstanbul'daydı. Oradan yola çıktı, Çanakkale şehitlerimizi selamladı ve şimdi güzel İzmir'imizde. İzmir, Kuvayımilliye şehri. Düşmana ilk direnişin sembolü İzmir. O yüzden Alsancak Limanı'nda bu şaheser, hakikaten ayrı bir gururla tüm dünyaya mesaj veriyor. " dedi.

Yerli ve milli üretim olan geminin milletin gururu olduğunu dile getiren Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bu, 85 milyonu mutlu etmesi gereken bir araç, özel bir eser. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, emeği geçen herkese, mühendislerimize, ülkenin gururu olan bu eserde alın teri döken, inanan herkese öncelikle şükranlarımı sunuyorum. Türkiye iddiası olan bir ülke artık. Türkiye hayallerini gerçekleştiren ülke. Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanımız? Havada, denizde, karada, yerin altında, uzayda, nerede olmamız gerekiyorsa oradayız."

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin hayallerinden vazgeçmeyeceğini ve daha büyük başarılara ulaşacağını sözlerine ekledi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de TCG Anadolu'nun Türk denizcilik tarihine geçen bir eser olduğuna dikkati çekerek, "Vatandaşlarımızın bu eseri çokça ziyaret etmesini bekliyoruz." dedi.

"Herkesin gurur duyacağından şüphemiz yok"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise TCG Anadolu'yu İzmirlilerle buluşturmanın gururunu yaşadıklarını aktardı.

Geminin demirlediği Alsancak Limanı'na tüm Ege Bölgesi'nden ziyaretçi beklediklerini söyleyen Hamza Dağ, "Biz de gezdik ve gurur duyduk. Böyle bir eserin ülkemize kazandırılmasından, bu kazandırılma iradesini ortaya koyan lider vizyonundan gurur duyduk. Bundan ülkemizdeki herkesin gurur duyacağından şüphemiz yok. Muhalefet partisi temsilcilerinin de gurur duyacağını düşünüyoruz. İzmir'deki Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerini, belediye başkanlarını da bu gurur duyacakları projeyi gezmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

İzmirlilerde TCG Anadolu heyecanı

Öte yandan TCG Anadolu'yu ziyaret etmek isteyen çok sayıda vatandaş, Alsancak Limanı'na geldi.

Ziyaretçilerden Harun Çap, savaş gemisinin düşmanlar için caydırıcı bir güç olduğunu söyleyerek, "Milletimizi gururlandıran bir gemi, o gururu yaşamaya geldik." diye konuştu.

Ahmet Kerem Gencer adlı öğrenci de ilk defa çok büyük bir gemi gördüğü için çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Gemide gördüklerimi yarın arkadaşlarıma anlatacağım." dedi.

Abdurrahman Bulduk da TCG Anadolu'nun İzmir'e geldiğini duyunca sabahın erken saatlerinde limana koştuğunu söyleyerek, "Komutanlarımız çok ilgi gösterdi. İçeride zırhlı araçları, havuzu gösterdiler, güverteler hakkında bilgi verdiler. Benim için tarifi mümkün olmayan bir gurur." ifadelerini kullandı.