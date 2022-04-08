Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Şanlıurfa'da temaslarda bulundu

ŞANLIURFA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu, kentteki temasları kapsamında Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, girişte belediye bünyesindeki sporcular ile Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında 67 kilogramda altın madalya kazanan Murat Fırat tarafından karşılandı. Bakan Kasapoğlu, sporcularla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü makamında ziyaret eden Kasapoğlu, daha sonra İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Mehmet Kasım Gülpınar, Halil Özcan, Mehmet Ali Cevheri ile ilçe belediye başkanları ve ilgililer yer aldı.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'ne geçerek, burada kentin düşman işgalinden kurtuluşu ve Polis Haftası nedeniyle Cuma Namazı öncesi okutulan mevlit programına katıldı.

Daha sonra yerleşkede gezen Kasapoğlu, vatandaşlarla sohbet etti.