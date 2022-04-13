Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Arkas Spor'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek şampiyon olan Arkas Spor'u kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Sivas'ta Taha Akgül Spor Salonu'nda oynanan ve büyük heyecana sahne olan Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'in finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek kupanın sahibi olan Arkas Spor'u tebrik ediyorum. Galatasaray HDI Sigorta takımını da mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.