Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Menemen'de açılışı yapılan festivalde konuştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen Emiralem Çilek Festivali'nin açılışında konuştu. Bakan Kasapoğlu, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme çağrısında bulundu ve çilek ihracatının artırılması gerektiğini belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da çileğin Emiralem'de bir marka haline geldiğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sizler 14 Mayıs'ta güçlü bir mesaj verdiniz. Milli iradenin, demokrasinin mesajını verdiniz ama bir mesajınız daha kaldı. İnanıyoruz ki 28 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanı'mızı en güçlü şekilde destekleyerek, Menemen'den başlayarak bütün dünyaya duyuracaksınız." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Menemen Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Emiralem Çilek Festivali'nin açılışına, kendisinin kullandığı Togg ile geldi.

Festival alanına kadar AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, AK Parti'den İzmir Milletvekili seçilen Şebnem Bursalı, MHP İzmir Milletvekili Tamer Karaosmanoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve vatandaşlarla kortej yürüyüşüne katılan Kasapoğlu, esnafa kolaylıklar diledi.

Kasapoğlu, açılışı yapılan Emiralem Gençlik Merkezi'ni gezdikten sonra kortejle festival alanına geçti.

Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İzmir'in 21 yıldır pek çok hizmetle tanıştığını, bu hizmetlerin artarak devam edeceğini söyledi.

Bakan Kasapoğlu, şöyle dedi:

"Sizler 14 Mayıs'ta güçlü bir mesaj verdiniz. Milli iradenin, demokrasinin mesajını verdiniz ama bir mesajınız daha kaldı. İnanıyoruz ki 28 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanı'mızı en güçlü şekilde destekleyerek, Menemen'den başlayarak bütün dünyaya duyuracaksınız. Biz buna inanıyoruz ve 14 Mayıs'ın çok çok üstünde bir oranda, inşallah yeni bir hikayeyi, yeni bir destanı sizlerin desteğiyle yazmaya devam edeceğiz. Sizlere hep güvendik ve bundan sonra da sizlerle birlikte aynı yolu en güçlü şekilde el ele, omuz omuza yürüyeceğiz."

"Çileğin daha fazla ihracatını yapmamız gerekiyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, çileğin Emiralem'de bir marka haline geldiğini söyledi.

Dağ, yurt içinde çilek tüketiminin fazla olduğunu belirterek, "Artık bunun da daha fazla ihracatını yapmamız gerekiyor. İhracatını yapmamız için de bunun kurutma işini hayata geçirmemiz lazım. İnşallah önümüzdeki süreçte kurutmasıyla beraber ihracatını da hep beraber hayata geçireceğiz." diye konuştu.

14 Mayıs'ta kendilerine destek veren vatandaşlara teşekkür eden Dağ, 28 Mayıs'ta güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçileceğini ifade etti.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan da 14 Mayıs'ta İzmir'in en genç milletvekili unvanını elde ettiğini belirterek, destek verenlere teşekkür etti.

14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nın çok büyük bir çoğunluk elde ettiğini dile getiren İnan, "Büyük bir zafer elde ettik. İnşallah 28 Mayıs'ta Menemenli hemşerilerimiz oyunu, gönlünü istikrardan yana kullanacaktır diyorum ve 28 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan yine, yeniden seçilecek." dedi.

Festivale katılan oyuncular Perihan Savaş, Hülya Koçyiğit ve Engin Çağlar vatandaşların sorularını cevapladı.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023