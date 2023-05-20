Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, İzmir'deki Çilek Festivali'ne katıldı

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'in Menemen ilçesinde 13'üncü Emiralem Çilek Festivali'ne katıldı.

Menemen'de bu yıl 20-21 Mayıs tarihlerinde 13'üncü Emiralem Çilek Festivali düzenlendi. Açılışa Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve 14 Mayıs seçimlerinde İzmir Milletvekili adayı olan Eyüp Kadir İnan, Şebnem Bursalı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Menemen Belediye Başkanvekili Aydın Pehlivan ve vatandaşların katıldığı törende Menemen Belediyesi'nin Emiralem'e kazandırdığı, düğün salonu, gençlik merkezi ve oyun parkının açılışı gerçekleştirildi. Kortej yürüyüşü ve açılışların ardından tören alanında Menemenlilere hitap eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı konuşmada; Menemen'in bu festivale gençlik haftasında ev sahipliği yaptığını hatırlatarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladıklarını belirtti ve 104 yıl önce Gazi Mustafa Kemal'in yaktığı istiklal meşalesinin ilelebet payidar kalacağını dile getirdi. İzmir'in 21 yılda pek çok hizmetle tanıştığını belirten Kasapoğlu, 'Yeni hizmetlere yürüyoruz. Gençlik ve spor alanında işler yaptık. Tam 20 saha yaptık. Havuzlarımızı kullanıma sunduk. Tüm hizmetlerimizin Menemen halkı için, İzmir için hayırlı olmasını diliyorum. Sizlerin hizmetkarı olarak İzmir'imize Menemenimize kazandırmaya devam edeceğiz. Sizler 14 Mayıs'ta milli iradenin, demokrasinin, mesajını verdiniz. 28 Mayıs'ta sayın cumhurbaşkanımızı en güçlü şekilde destekleyerek 14 Mayıs'ın çok üstünde bir rakamla yeni bir destanı yazmaya devam edeceğiz. Aynı yolu en güçlü şekilde omuz omuza yürüyeceğiz. Bu festivalimiz için belediyemizi emek verenleri gönülden kutluyorum." diye konuştu.

'İZMİR-ANKARA HIZLI TREN PROJESİ MENEMEN'E GELECEK?

Emiralem'de çileğin marka ürün haline geldiğine dikkat çeken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, tanıtımı arttıracaklarını söyleyerek 'Çileğin büyük bir kısmını ülke içinde tüketiyoruz. İhracatı yapmalıyız. Bunun için kurutma işini hayata geçirmemiz lazım. Böylece ihracata geçeceğiz. Geçen sene buradan müjdesini vermiştik. İzmir-Ankara hızlı tren projesi en önemli hizmetimizdir. Bunun Menemen'e geldiğini 2024-2025'te göreceğiz. Muhtarlar kamulaştırmayla ilgili arıyor. Hiç merak etmesinler, bunları yapacağız. 14 Mayıs seçimlerinde bize güçlü desteği verenlere teşekkürler. Yetmez ama evet. İlk turda bitmedi. 28 Mayıs'ta güçlü bir destek ile yeniden seçilmesine vesile olacağınızdan şüphem yok." ifadelerini kullandı. Seçimin ardından daha çok çalışma vaktinin geldiğini anlatan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu elde ettiğini vurgulayıp 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ikinci tur için destek istedi.

'İKİ BİN DÖNÜMLÜK ALANDA 10 BİN TON ÇİLEK'

Çilek tadında festivali coşkuyla kutlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Menemen Belediye Başkanvekili Aydın Pehlivan da Menemen'in bereketli ovasında yetişen tarım ürünlerinden birinin de çilek olduğunu dile getirdi. Geçmiş dönemde çileğe yeterince önem verilmediğini ve tanıtımı arttırmayı amaçladıklarını anlatan Pehlivan, 'İki yıldır çileğimiz ses getiriyor. Festivalimiz dile dolandı. İzmir'in toplam çilek üretiminin yüzde 90'ını karşılıyoruz. Üretim yapılan 2 bin dönümlük alanda toplam 10 bin ton çilek hasat etmeyi hedefliyoruz. Belediye olarak üreten ve elde ettiği ürüne değer katan çiftçilerin yanında olduk." diye konuştu.

Çocuk atölyelerinin yanı sıra, 'En Güzel Çilek Bahçesi', 'En Güzel Çilek', 'En Güzel Çilekli Pasta' yarışmaları gerçekleştirilen festival kapsamında üreticiler iki gün boyunca çilek satışı yapacak. Festival programı kapsamında Perihan Savaş, Hülya Koçyiğit ve Engin Çağlar gibi Yeşilçam'ın birbirinden değerli isimleri, festivalin ilk günü düzenlenen söyleşide sevenleri ile buluştu. Hemen ardından ise şarkıcı Sinan Akçıl, sevilen şarkılarını seslendirdi. Festivalin ikinci günü ise düzenlenen yarışmaların ödül töreninin ardından Merve Özbey, sahne alacak.(DHA)

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023