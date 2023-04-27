Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu İzmir'de konuştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İzmir yatırımın, ihracatın, inovasyonun, teknolojinin öncüsü olduğu kadar aynı zamanda sporun da öncüsü bir şehirdir.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İzmir yatırımın, ihracatın, inovasyonun, teknolojinin öncüsü olduğu kadar aynı zamanda sporun da öncüsü bir şehirdir." dedi.

Ak Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı da olan Kasapoğlu, kentteki programı kapsamında amatör spor kulüplerinin başkanları ile buluştu, 3x3 İzmir Basketbol Turnuvası'nın başlangıç atışını yaptı.

Daha sonra bir otelde düzenlenen Yeni Asır Ege Yatırım, İhracat, İnovasyon, Teknoloji Ödül Töreni'ne katılan Kasapoğlu, buradaki konuşmasında Ege ve İzmir'in pek çok alanda öncü olduğunu belirtti.

Kasapoğlu, İzmir ve Ege'nin üretimin ve sanayi ile birlikte Türkiye'de yükselen pek çok değerin öncüsü olmasının sadece birkaç yıla özgü bir süreç olmadığını ifade ederek, "Bu süreç elbette yılların, belki de yüzyılın getirdiği bir süreç. Bu misyon hep böyle devam etsin. Bunun için de özellikle gençler ve gençlerin bu alanlarda var olması çok ama çok kritik bir önem arz ediyor. Biz de gençlerle birlikte gençlerin bu süreçlerdeki öncülüğünü, bu süreçlerdeki misyonunu güçlendirme adına gayret gösterdik. Bundan sonra da bu gayretimize elbette devam edeceğiz." diye konuştu.

"İzmir yatırımın, ihracatın, inovasyonun, teknolojinin öncüsü olduğu kadar aynı zamanda sporun da öncüsü bir şehirdir" diyen Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"İzmir'in spordaki mazisi güçlü olduğu kadar, yarınları da çok güçlü bir potansiyel taşıyor. Köklü kulüplerimizde, yetişen sporcularda görüyoruz. İzmirli sporcularımız geçtiğimiz hafta jimnastikte tarihi başarılara imza attı. Bununla birlikte yüzmede ve diğer branşlarda da özellikle 2024 Paris Olimpiyatları için çok ama çok ümit vadeden sporcularımız var. İnanıyorum ki bireysel branşlar olsun, takım sporları olsun, İzmir'de bu başarıyı da inşallah hep birlikte daha yukarılara taşımak nasip olur."

Konuşmaların ardından ödüler sahiplerine verildi.

Törene AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve bazı ilçe belediye başkanları da katıldı.