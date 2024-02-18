Gençlik ve Spor Bakanı Fenerbahçe Beko'yu Kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'yu yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında "Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'yu kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden her iki güzide kulübümüze başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.