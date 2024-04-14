Gençlik ve Spor Bakanı Beşiktaş Safi Çimento'yu tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası finalinde Spor Toto'yu yenerek şampiyon olan Beşiktaş Safi Çimento için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında, "Beşiktaş Safi Çimento ile Spor Toto arasında Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası finalinde rakibini 40-31 yenerek Türkiye Kupası'nın sahibi olan Beşiktaş Safi Çimento'yu kutluyorum. Siyah beyazlı kulübün elde ettiği şampiyonlukta emeği geçen sporcu, teknik heyet, yöneticiler ve taraftarları tebrik ediyorum. Spor Toto'yu da finaldeki mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.