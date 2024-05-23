Gençlik ve Spor Bakanı Beşiktaş'ı Kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trabzonspor'u 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan 62. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek şampiyon olan Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden Trabzonspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze gelecek sezon başarılar diliyorum."