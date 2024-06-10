Gençlik ve Spor Bakanı Berke Akçam'ı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda elde ettiği dereceyle Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli sporcu Berke Akçam için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, mesajında, "İtalya'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engel yarı finalinde 48.14'lük derecesiyle Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli sporcumuz Berke Akçam'ı canıgönülden tebrik ediyorum. Milli sporcumuza ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.