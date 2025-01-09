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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı ve çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Bakan Bak, spor alanında Öznur Cüre Girdi'nin altın madalya kazandığı fotoğrafı ön plana çıkardı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Bakan Bak, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Fotoğraflara ilişkin AA Spor Haberleri Direktörü Cuma Kaan Elbir'den bilgi alan Bakan Bak, spor kategorisinde Ahmet İzgi'nin çektiği ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında altın madalya kazanan Öznur Cüre Girdi'nin yer aldığı "Azimle gelen" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen" fotoğrafına oy kullanan Bak, "Haber" kategorisindeki tercihini Tayfun Coşkun'un çektiği "Uzaya uğurlarken" fotoğrafından yana kullandı.

Bakan Bak, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Garry Lotulung'un "Kuyruklu yıldız ve volkan", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafına oy kullandı.

AA Spor Haberleri Direktörü Elbir, Bakan Bak'a, AA'nın İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan ve temel delil niteliğinde olan görsellerin yer aldığı "Kanıt" isimli kitabını hediye etti.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Güncel
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