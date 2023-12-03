Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Ümraniye'de Engelsiz Spor Merkezi'nin açılışına katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ümraniye Belediyesi tarafından yapılan Engelsiz Spor Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ümraniye Belediyesi tarafından yapılan Engelsiz Spor Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Ümraniye'deki Yeşil Vadi'de yapılan ve içinde yüzme havuzu ile spor ve dans-ritim alanlarının olduğu tesisin açılış töreni gerçekleştirildi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı kapsamında düzenlenen törene Bakan Bak'ın yanı sıra Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik, Ümraniye Belediyesi Müzik Akademisi bünyesindeki engellilerden kurulu koronun konseriyle başladı. Ardından Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli, Filistin halk dansı gösterisi sundu. Dansa engelli gençler de eşlik etti.

Tesisin açılışı, Bakan Osman Aşkın Bak, Başkan İsmet Yıldırım, protokol üyeleri ve engelli gençlerin katılımıyla kesilen kurdele ile yapıldı.

Açılışın ardından Avrupa şampiyonu Down Sendromlu Milli Futbol Takımı ile Ümraniye Belediyesi Down Sendromlu Futbol Takımı gösteri maçı yaptı. Sonrasında Bakan Bak ile beraberindekiler, tesiste incelemelerde bulundu.

Bakan Bak: "Ülkemizde yüzde 7 oranında engelli vatandaşımız var"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye nüfusunun yüzde 7'sinin engelli olduğunu söyledi.

Engellilerin toplumsal hayata katılması için çaba sarf ettiklerini belirten Bakan Bak, "Ümraniye Belediyesini tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok selamı var. Ülkemizde yüzde 7 oranında engelli vatandaşımız var. Daha önceleri engellilerimizi odalarda saklıyorduk, toplumdan uzak tutuyorduk. Çıkarılan yasalar, evde bakım hizmetleri, yapılan düzenlemeler ve sağlanan olanaklarla onların topluma katılmaları sağlandı. Sosyal bir devlet olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız bu konuları da yakından takip ediyor. Bu işin içinde sevgi var. Sevgi olmadan olmaz. Annelerin, babaların sevgisini görüyoruz. Bugün de Engelsiz Spor Merkezi'ni açacağız. Engellilerimiz için yeniden yapıldı. Biz de destek verdik. Ümraniye'nin her tarafındaki spor tesisleri için destek veriyoruz. Bu tesisler çocuklarımız için yapıldı." diye konuştu.

Engelli sporcuların elde ettiği uluslararası başarılara dikkati çeken Bak, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak birçok branşta engelli sporcularımıza destek veriyoruz. Başarılı sporcularımızı uluslararası müsabakalara gönderiyoruz. Onların elde ettiği başarılarla gurur duyuyoruz. Uluslararası organizasyonlarda altın madalyalar alıp bayrağımızı göndere çektiriyorlar. Onların gülümsemeleri, başarıları ve potansiyelleri bizleri gururlandırıyor. Spor tesislerimiz tüm engellilerimize açık. Federasyonlarımız onlar için kamplar düzenliyor. Onlar için çaba gösteren antrenörleri, yöneticileri ve ailelerini tebrik ediyorum. Hükümet olarak her konuda engellilerimizin yanındayız."

Osman Aşkın Bak, açılışta Filistin halk dansı gösterisi yapıldığına değinerek, "Gazze için yapılan gösteride engelli çocuklarımız ve gençlerimizin dansları, gösterdikleri heyecan bizleri gururlandırdı. Çocuklar uyurken sessiz kalınır, ölürken sessiz kalınmaz. Buradaki gençler Gazze ve Filistin için bağırdı. Bizler, 'Gazze için, Filistin için özgürlük' diyoruz. Bu zulme karşı duruyoruz. Sessiz kalmıyoruz, sonuna kadar sessiz kalmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız tüm dünya liderleriyle görüşüyor, Gazze'deki katliamın engellenmesi için çaba gösteriyor. Bugün de engelli kardeşlerimizle bağırdık." şeklinde görüş belirtti.

Bakan Bak, yerel seçimlerin yaklaştığını vurgulayarak, "Milletimizi, ülkemizi seviyoruz. Yaklaşan seçimlerde Ümraniye'de başarılarıyla bizleri gururlandıran Belediye Başkanımıza destek vereceğiz. İstanbul'da engellilere kapıları kapatan değil, açan bir başkan istiyoruz. Yeniden AK Parti'yi istiyoruz. 31 Mart'ta yeniden destan yazmak için desteklerinizi bekliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Başkan Yıldırım: "Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak istiyoruz"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Engelsiz Spor Merkezi'nin hayırlı olması temennisinde bulunan Yıldırım, "Çeyrek asrı bulan hizmet dönemimizde hep zora talip olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde hizmetten hiçbir zaman geri durmadık. Talip olduğumuz zorluklardan bir tanesi de engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak oldu." diye konuştu.

Asıl engelin zihinlerde olduğunu belirten Yıldırım, "İnsanı, insanın kurdu olarak değil yurdu olarak kabul ediyoruz. Sosyal devlet anlayışıyla toplumun her kesimine dokunmak ve herkesin ihtiyaçlarına çözüm üretme çabasındayız. Engelli kardeşlerimiz için bir şeyler yapmak istiyorsak önlerindeki engelleri kaldırmamız yeterli olacaktır. Sporda, sanatta, kültürde, siyasette ve günlük hayatta onlara yer açmalıyız. Onların her türlü imkandan faydalanmalarını hep birlikte sağlamalıyız. Bugün hizmete aldığımız tesisimiz, bu düşüncenin ürünüdür." ifadelerini kullandı.