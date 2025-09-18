Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Yurtlara İlişkin Açıklama
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'nda yaşanan olumsuzluklar hakkında sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Gençlere söz veren Bakan Bak, sorumluların hesabının sorulacağını ifade etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin açıklama yayınladı.
Bakan Bak, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Yurtlarımızı yeni döneme hazırlamaya başladığımız ilk günden itibaren gece gündüz gençlerimiz için çalıştık. Maalesef, iki kendini bilmez alçağın hem emeklerimize hem de gençlerimizin özeline kastettiğini belirledik. Buradan gençlerimize söz veriyorum: Bunun hesabı sorulacak."
