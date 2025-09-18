Haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Yurtlara İlişkin Açıklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'nda yaşanan olumsuzluklar hakkında sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Gençlere söz veren Bakan Bak, sorumluların hesabının sorulacağını ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin açıklama yayınladı.

Bakan Bak, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yurtlarımızı yeni döneme hazırlamaya başladığımız ilk günden itibaren gece gündüz gençlerimiz için çalıştık. Maalesef, iki kendini bilmez alçağın hem emeklerimize hem de gençlerimizin özeline kastettiğini belirledik. Buradan gençlerimize söz veriyorum: Bunun hesabı sorulacak."

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Güncel
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti, ilk tepki MHP'nin ağır topundan geldi

Komisyonunda gerginlik! DEM salonu terk etti, ilk tepki MHP'den geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katliama doymayan İsrail, 100 kilowatt'lık yeni lazer silahı geliştirdi

İsrail'den bölgeyi karıştıracak yeni silah! Resmen envantere girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.