Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Yurtlara İlişkin Açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin açıklama yayınladı.

Bakan Bak, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yurtlarımızı yeni döneme hazırlamaya başladığımız ilk günden itibaren gece gündüz gençlerimiz için çalıştık. Maalesef, iki kendini bilmez alçağın hem emeklerimize hem de gençlerimizin özeline kastettiğini belirledik. Buradan gençlerimize söz veriyorum: Bunun hesabı sorulacak."