Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Merve Dinçel Kavurat'a Tebrik Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Merve Dinçel Kavurat'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda altın madalya kazanan Merve Dinçel Kavurat'ı canıgönülden kutluyorum. Üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olarak bizleri gururlandıran milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum. Bu sonuçla ülkemiz, şampiyonayı 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 6 madalya ile tamamlarken, kadınlarda ise takım halinde dünya şampiyonu oldu. Elde edilen sonuçta emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."