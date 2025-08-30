Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Bak, NSosyal hesabından yayımlandığı mesajında, "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Bu büyük destanı aziz milletimize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tarihin her döneminde fedakarca vatan müdafaasında bulunan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.