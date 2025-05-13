Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rize'deki Öğrenci Yurtlarını İnceledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de iki öğrenci yurdu inşaatında inceleme yaptı.

Bak, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği kentte, Vali İhsan Selim Baydaş'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Bakan Osman Aşkın Bak, bakanlık tarafından merkeze bağlı Atmeydanı Mahallesi Dosma mevkisinde yapımı devam eden 500, Fener Mahallesi'nde de 600 kişi kapasiteli öğrenci yurdu inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Çalışmalara ilişkin bilgi alan Bak'a, Vali İhsan Selim Baydaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer ve diğer ilgililer eşlik etti.