Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Muş'ta "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında konuştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakan Osman Aşkın Bak, "Cumhurbaşkanımızın 'en büyük projem' dediği Terörsüz Türkiye Projesi, Terörsüz Türkiye Vizyonu'nu tamamlamak için herkese görev düşüyor. Vatandaşlar olarak, sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere, gençlik örgütlerine ve hepimize görev düşüyor. Ülkemizin güçlü olmasını, Türkiye'nin büyümesini, Türkiye'nin bölgesinde güçlü, masada sözü dinlenen bir ülke olmasını istiyoruz." dedi.

Temasları kapsamında Muş'ta bulunan Bakan Bak, kentteki bir otelde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında, güçlü Türkiye mottosuyla ortaya konulan vizyonu anlatmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanında milletvekilleri, bakanlar, genel başkan yardımcıları ve MYK üyelerinin il ve ilçeleri ziyaret ederek, esnaf ve sivil toplum örgütleriyle buluştuğunu belirten Bak, "Görev dağılımı çerçevesinde ilçelerimizde esnafımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla buluşuluyor. Hedef Terörsüz Türkiye kapsamında AK Parti'nin vizyonunu anlatmak. Güçlü Türkiye için neler yaptığımızı, hep birlikte neler yapabileceğimizi anlatmak için bu toplantıları yapıyoruz. Muş'ta da yatırımların durumu nedir ve daha fazla neler yapabiliriz, bunları konuştuk." dedi.

"Bölgede barışın, birlikteliğin ve kardeşliğin rüzgarlarının esmesini arzu ediyoruz"

Sporun birleştirici, iyileştirici gücünü görünce kentte yapılan yatırımların ne kadar yerinde olduğunu gördüklerini ifade eden Bak, "Gerçekten Muş'un potansiyeli çok yüksek. Biliyorsunuz, Muş'a her yıl Malazgirt Zaferi'nin kutlama törenleri çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı ortaklarımız, Devlet Bahçeli ve diğer protokol mensupları geliyor. Gerçekten bu, önemli bir şey. Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin kutlanması, yapılan programlar, Muş'un potansiyelini ortaya çıkarıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Terörsüz Türkiye sürecine de değinene Bak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın 'en büyük projem' dediği Terörsüz Türkiye Projesi, Terörsüz Türkiye Vizyonu'nu tamamlamak için herkese görev düşüyor. Vatandaşlar olarak, sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere, gençlik örgütlerine ve hepimize görev düşüyor. Ülkemizin güçlü olmasını, Türkiye'nin büyümesini, Türkiye'nin bölgesinde güçlü, masada sözü dinlenen bir ülke olmasını istiyoruz. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak önemli adımlar atıyoruz. Bölgede barışın, birlikteliğin ve kardeşliğin rüzgarlarının esmesini arzu ediyoruz. Bunlar çok önemli adımlar. Bu ülke geçtiğimiz 40 yılda teröre, 2 trilyon dolar gibi bir bedel ödedi. Bunun karşılığında canlarımızı kaybettik, şehitlerimiz var. Tabi onları da incitmeden ve onlarla da diyalog halinde bu süreci yürütmemiz lazım. Çünkü bu ülkenin büyümeye, gelişmeye, teknolojide ön sıralarda olmaya, hızla değişen, dijitalleşen dünyada, dijitalleşen ekonomide, yapay zekanın olduğu ortamda bu bölgede büyük adımlar atması gerekiyor. Büyük potansiyelimizi ortaya koymamız gerekiyor."

Ülkenin huzurlu olması, büyümesi ve güçlü bir Türkiye olmasını istediklerini dile getiren Bak, zalime karşı ses çıkaran ve zalimin karşısında duran tek ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanının önümüzdeki günlerde Amerika'da Birleşmiş Milletler Toplantısı'na katılacağını bildiren Bak, "Biliyoruz ki Birleşmiş Milletler kürsüsünde 'dünya beşten büyüktür' diyen ve zalimlerin karşısında olan lider kendisidir. Dolayısıyla bu gücü de milletimizden almaktadır. Ne kadar birlik ve beraberlik içinde olursak, ne kadar birbirimize sarılırsak, ne kadar birbirimizi kucaklarsak, hep birlikte gücümüzü ülkemizin gelişmesi, milletimizin refahı, milletimizin geleceği için harcarsak çok daha güçlü oluruz." diye konuştu.

AK Parti iktidarlarında ortaya konulan devasa lojistik, ulaştırma, sağlık ve bölgenin teknolojik yatırımlarını hep beraber gördüklerini aktaran Bak, şöyle devam etti:

"Türkiye, dünyanın en önemli savunma sanayi yatırımlarıyla karşı karşıya. Ciddi bir potansiyel ve milli teknoloji hamlesi var. Milli teknoloji hamlesini sürdürüyoruz. Savunma sanayide yüzde 20'lerde olan yerlilik oranını yüzde 85'lerin üzerine çıkarmış bir Türkiye var. Kendi çelik kubbesini yapan,

büyüten, genişleten ve İHA'ları ile dünyada söz sahibi olan bir Türkiye'de var. Dünyada hava savaş konseptini değiştiren bir Türkiye var. Geçen gençlerimizle beraber Çanakkale'den İstanbul'a TCG Anadolu Gemisi ile geldik. Mühendislik ve teknoloji okuyan 450-500 gencimizle seyahat ettik. Gemide onlara tanıtımlar yaptılar. Her biri heyecanlandı. Her biri neler yapabileceğimizi gördü ve vizyonları daha çok açıldı. Ülkemizin gücüne daha çok inandılar. TCG Anadolu Gemisine sahip olan, kendi tankını yapan, uçağı Kağan'ı yapmaya başlayan, Bayraktar, Akıncı SİHA'ları ve Kızılelma silahlarıyla bölgede güçlü bir Türkiye imajı ortaya çıkmaktadır. Bunun içinde birlik ve beraberliğe ihtiyaç vardır."

Milletin refahı için politikalar yürüttüklerini, bu nedenle birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu aktaran Bak, gençler için modern tesisler, yurtlar ve üniversiteler inşa ettiklerini ifade etti.

Geçen hafta herkesi heyecanlandıran spor aktivitelerinin düzenlendiğini, 12 Dev Adam ve voleybol kadın milli takımının başarılarını anımsatan Bak, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bölgenin gelişmesi ve Muş'un kalkınması, turizmin artması için çeşitli projeler yapılabilir. Bunlar sahada gördüklerimiz, elde ettiklerimiz sonuçlar. Dolayısıyla Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini, güçlü olmasını arzu ediyoruz. Yine söyleyeceğim, Gazze'deki zulme karşıyız. Biliyorsunuz çocuklar uyurken sessiz kalınır. Çocuklar öldürülürken, katledilirken ses yükselten tek ülke Türkiye ama bunu takip eden Avrupa ülkeleri de olmaya başladı. Bu çok önemli. Türkiye bu işte liderlik yapıyor. Zalimin karşısında duran lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bütün halkların, milletlerin bu zalimler karşısında dik durmasına da vesile oluyor. İnşallah Birleşmiş Milletler toplantısı çok verimli geçer. İnanıyoruz ki her zaman zalimler kaybedecek, mazlumlar kazanacak ve Türkiye her zaman mazlumların yanında olacak. Bu ülkenin vatandaşları her zaman mazlumun yanında olmuştur ve hep iyilik kazanmıştır. Dolayısıyla bölgemizin ve ülkemizin güçlenmesini istiyoruz. Terörsüz bir Türkiye istiyoruz. Bu kaynakların doğru ve ülkenin geleceği için harcanmasını istiyoruz."

Programa AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Tuğba Şener Boydak ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erdal Şentürk katıldı.