Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Muş'ta partililerle buluştu Açıklaması

Kentteki temasları kapsamında Valiliği ziyaret eden Bakan Bak, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Vali Avni Çakır'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya gelen Bak, büyük bir hareket olan AK Parti'nin en fazla üyesiyle dünyadaki sivil toplum kuruluşlarının başında geldiğini söyledi.

Böyle bir teşkilatın üyesi olmaktan büyük gurur duyduğunu belirten Bak, "AK Parti hareketi 25'nci yılına girdi. Bu önemli bir süreç. AK Parti son 23 yıldır iktidarımızda çok şey yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu, ortaya konulan eserler, eser ve hizmet siyasetiyle ülkemize büyük hizmetler yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Türkiye sağlıktan eğitime, lojistikten, ulaştırmadan, teknolojiden, haberleşmeden ve savunma sanayine kadar çok büyük adımlar attı." dedi.

"Yaylalarda roket sesi değil, raket sesleri duymak istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazlumların sesi olduğunu, onunla çalışmanın gurur verdiğini ifade eden Bak, Terörsüz Türkiye için hep beraber çalışacaklarını dile getirdi.

40 yıldır terör belası nedeniyle zor süreçlerden geçildiğini anımsatan Bak, şunları kaydetti:

"Gençlere dokunmak istiyoruz. Gençlerin bu süreçte dağa gitmesini istemiyoruz. Spor salonlarına gelmesini istiyoruz. Yaylalarda roket sesi değil, raket sesleri duymak istiyoruz. Çocukların ve gençlerin heyecanlarını duymak istiyoruz. O nehirlerdeki rafting, kano ve su sporlarını görmek istiyoruz. Gençlerimizin atletizm başarılarını görmek istiyoruz. Bunlar bizim için çok kıymetli. Bunu başarmak için çalışacağız. Teşkilatlarımıza büyük görev düşüyor. Bu süreci doğru bir şekilde istihdam, yatırım ve teknolojiyle birleştireceğiz. Bakın bugün TEKNOFEST yapılıyor. 1 milyona yakın insanımız, gencimiz teknoloji ile buluşuyor. Milli teknoloji hamlesinin adımlarından biri."

AK Parti teşkilatının bütün illerde Terörsüz Türkiye Projesi'ni anlattığını belirten Bak, "AK Parti eser ve hizmet siyasetiyle ve teşkilatlarıyla beraber topluma dokunan, çok çalışan, bir seçim bittikten sonra gelecek seçime hazırlanan, teşkilatlarını yenileyen, güçlendiren, tamamlayan bir teşkilat, canlı bir organizma, güçlü bir teşkilat. Bu teşkilatın üyesi olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise "Cumhurbaşkanının önderliğinde çok ciddi yatırımlar yapıldı. Bunları taçlandıran Terörsüz Türkiye Projesi ile Allah'ın izniyle artık bu topraklarda kardeşçe, safları sık tutup ve ülkemizi daha iyi günlere taşıyacağız." diye konuştu.

Programa, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, AK Parti Muş Kadın Kolları Başkanı Tuğba Şener Boydak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erdal Şentürk, belediye başkanları ve partililer katıldı.