Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Muş'ta "Gençlik Buluşması" programında konuştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Cumhurbaşkanımızın 'en büyük projem' dediği, sahip çıktığı ve takip ettiği Terörsüz Türkiye projesi çok çok önemli. Burada sporun çok önemli rolü var. Sporu çok etkin bir şekilde kullanmalıyız. Sporla birlikte kaynaşmalıyız." dedi.

Muş'taki temasları kapsamında Sultan Alparslan Park'ındaki Kitap Kafe bahçesinde düzenlenen "Gençlik Buluşması" programında konuşan Bakan Bak, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda önemli bir başarı elde ettiğini belirtti.

Takımın gruptaki tüm maçları kazanarak finale kaldığını hatırlatan Bak, son iki dakikaya önde girdikleri final serisinde kaybetmelerine rağmen sporcuların büyük gurur yaşattığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu, sporun içinden gelmesi ve bu alana yaptığı yatırımlar sayesinde büyük atılımların gerçekleştirildiğini ifade eden Bak, modern stadyumlar, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, atletizm pistleri, halı saha, tenis kortları gibi pek çok tesisin yapıldığını anlattı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Kanada, ABD ve Japonya'yı yenerek finale çıktığını anımsatan Bak, "Finalde maçı 3-2 maçı kaybettik. Ama bunlarla gurur duyuyoruz. Çünkü finalin sultanları 2023'te de Avrupa şampiyonu olmuşlardı. Ben de oradaydım. Yine Dünya Voleybol Ligi'nde de şampiyon oldular ve başarıları devam ediyor. Yine erkek takımımız, Filipinler'de grubunda üçte üç yaparak çıktı. Erkek takımımız dünya kategorisinde en genç takım." diye konuştu.

"Sporla birlikte kaynaşmalıyız"

Sporun birleştirici, iyileştirici gücüne, insanlarla olan sosyal yapısına, dokusuna, heyecanına, coşkusuna ve enerjisine inandıklarını vurgulayan Bak, şunları kaydetti:

"Ben de futbol hakemliği yapmış birisiyim. Antrenörlük, yöneticilik, federasyon başkanlığı yapmış birisiyim. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev yapmış, sporu bir yaşam tarzı olarak gören bir kişi olarak gençlerle bir arada olmak bizlere gurur veriyor. Çok heyecanlıyız. Gençlerimizin spor yapmasından inanılmaz bir şekilde mutluyuz. Çünkü spor salonunda, yüzme havuzunda, atletizm pistinde gördüğümüz her genç gerçekten hem sağlığı açısından hem de ülkemizin başarıları açısından çok önemli. İki yıl öncesine kadar evinde oturan gencimizin yaşama katılması, ailesini mutlu etmesi, sporun içinde olması, yeni arkadaşlıklar kurması çok çok önemli. İşte bu, sporun iyileştirici gücü, heyecanı, coşkusu. Bu, bizleri mutlu ediyor. Daha çok şey yapacağız, daha çok yatırımlar yapacağız. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ve vizyonu var."

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılacağını hatırlatan Bak, bunun için de hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

Sporun her alanında başarılı sporcuların yetiştiğini anlatan Bak, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 'en büyük projem' dediği, sahip çıktığı ve takip ettiği Terörsüz Türkiye projesi çok çok önemli. Burada sporun çok önemli rolü var. Sporu çok etkin bir şekilde kullanmalıyız. Sporla birlikte kaynaşmalıyız. Sporla birlikte ağlamalıyız, birlikte coşmalıyız. Birlikte heyecanlanmalıyız. Birlikte bu başarıları paylaşmalıyız. Bayrağımızı göndere çektirmek için çalışmalıyız. Biz inanıyoruz ki bu bölgeye yapılan yatırımlar, artarak devam edecek. TEKNOFEST var. İstanbul'da yaklaşık 1 milyonun üzerinde insanın katılımı bekleniyor. Heyecanımız var. Orada yarışmalar var. Sporcularımız da oraya katılıyor. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin en önemli unsurlarından bir tanesi bu."

"600 bin kişiye burs, 900 bin kişiye de kredi veriyoruz"

Avrupa'da pek çok ülkenin nüfusu kadar üniversiteye giden öğrencileri yurtlarda barındırdıklarını dile getiren Bak, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ücretsiz, sadece yatak ücreti ortalama 900 lira. Dolayısıyla 600 bin kişiye burs, 900 bin kişiye de kredi veriyoruz. Bunların hepsi bakanlığımızın spora, tesislere yaptığı yatırımlar. Sizleri karşımızda görünce çok çok mutlu oluyoruz. Muşspor 2. lige çıktı, başarılar diliyoruz. Muşluların stadyumla ilgili talepleri var. Onları da yerine getireceğiz. Dolayısıyla sporu etkin bir şekilde kullanmak çok çok önemli. Spor, bağımlılıkla mücadelede, uyuşturucu, içki, kötü alışkanlıklardan gençlerimizi uzak tutan, onları kaynaştıran güçlü bir argüman. Bunu aktif olarak kullanıyoruz. Gençlik merkezlerimizde müzik yarışmaları, çocuklarımıza dil, resim, müzik gibi birçok eğitim veriliyor. Herkesi buraya bekliyoruz. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi çerçevesinde Türkiye'de yaklaşık 12 milyon gencimiz, vatandaşımız ve sporcumuz yüzme öğrendi ve bu hala devam ediyor. Dolayısıyla sporla kalın, sporun bu iyileştirici gücünden faydalanın."

Muş Valisi Avni Çakır da "Ortak önceliğimiz gençlerimiz. Muş okul sporlarındaki lisanslı spor artışlarında ilk sırada yer alıyor. İki yıl öncesine kadar sonlarda yer alıyorduk. Gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birçok branşta gençlerimizi salonlara dolduruyoruz. Yaz kurslarımızı büyük bir katılımla tamamladık. Sporda önemli başarılarımız var." şeklinde konuştu.

Gençlerin sorularını yanıtlayan Bakan Bak, seslendirilen şarkıları dinledi, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

Programa, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, MHP İl Başkanı Osman Yüce, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç ve sporcular eşlik etti.