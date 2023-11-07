Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da yıkılan otelin enkazında kalarak yaşamlarını yitiren ve "Şampiyon Melekler" olarak anılan KKTC vatandaşlarının mezarlarına ziyarette bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, KKTC'de 'Şampiyon Melekler'in mezarını ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da yıkılan otelin enkazında kalarak yaşamlarını yitiren ve "Şampiyon Melekler" olarak anılan KKTC vatandaşlarının mezarlarına ziyarette bulundu.

Bakan Bak, depremde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımındaki öğrenci, öğretmen ve velilerden oluşan 35 kişinin Gazimağusa Kabristanı'ndaki mezarlarına ziyarette bulunup dua etti.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile depremde hayatını kaybedenlerin ailelerinin eşlik ettiği Bakan Bak, "Şampiyon Melekler"in mezarlarına çiçek bıraktı.

Ziyarette KKTC Din İşleri Başkanlığı Gazimağusa Sorumlusu Faruk Seçkin tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Aileler, çocuklarının adını yaşatacak spor salonu için Bakan Bak'tan destek istedi.

Bak ise Türkiye Cumhuriyeti olarak birçok spor tesisi yaptıklarını belirterek, "Şampiyon Melekler"in adını yaşatacak tesise de destek verecekleri kaydetti.