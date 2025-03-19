Gençlik ve Spor Bakanı Bak, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Bakan Bak, Tatar ile KKTC'de görüştü.

KKTC'de yurtları ziyaret edeceğini ve öğrencilerle iftar yapacağını söyleyen Bak, ada için üniversite öğrencilerinin önemini vurguladı.

Bakan Bak, KKTC'nin spor platformlarında yer alması için çaba gösterildiğinin altını çizerek, "Bizler için Kıbrıs'ın başarısı, güçlü olması çok çok kıymetli. Her platformda bunları savunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin desteğine vurgu

KKTC'deki spor faaliyetlerine değinen Tatar da altyapı imkanlarının artmasının ve gençlerin spor olanağı bulmasının çok önemli olduğunu kaydetti.

Tatar, "Türkiye'nin bize olan desteğini her zaman önemsiyoruz." diye konuştu.

"Spor ortak bir dil"

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler'le de görüşen Bakan Bak, "Spor ortak bir dil." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin KKTC'ye yatırımlarının artacağına dikkati çeken Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakında ziyarette bulunabileceği bilgisini verdi.

Görüşmenin ardından, Türkiye'nin katkılarının olduğu Güvercinlik Spor Tesisi'nin açılışına katılan Bakan Bak, tesisin hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'den yapılan ziyaretlerin önemine dikkati çeken Öztürkler ise "Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC'nin sarsılmaz ve koparılamaz bağları vardır." dedi.

"Her şey güçlü Türkiye ve güçlü KKTC için"

Öte yandan, Bakan Bak ve Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde gençlerle iftar yaptı.

Burada konuşan Bak, manevi değerlerin önemine değinerek, coğrafi konum nedeniyle "güçlü bir ülke" olmanın zorunluluğuna dikkati çekti.

Gençlerin ülkenin geleceği için çok önemli olduğuna işaret eden Bak, "Her şey güçlü Türkiye ve güçlü KKTC için." diye konuştu.

Bakan Bak ayrıca, başkent Lefkoşa'yı Rum yönetiminden ayıran Yeşil Hat üzerinde bulunan Taksim Sahası'na da ziyarette bulunarak burada inceleme yaptı.

KKTC Çetinkaya Türk Spor Kulübü (TSK) tarihi sahası Taksim'e 8 yıl sonra kavuşmuştu.