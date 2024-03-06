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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin gençlerle güçlü olduğunu vurguladı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bu ülke gençleriyle beraber güçlü, Türkiye yüzyılı gençlerin yüzyılı, bu yüzyıl sporun, teknolojinin yüzyılı." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bu ülke gençleriyle beraber güçlü, Türkiye yüzyılı gençlerin yüzyılı, bu yüzyıl sporun, teknolojinin yüzyılı." dedi.

Bakan Bak, Üsküp beldesinde sentetik çim yüzeyli futbol sahası açılışında yaptığı konuşmada, çocukları ve gençleri açtıkları tesislere davet etti.

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde spor alanında devrim niteliğinde yatırımlar yapıldığını ifade eden Bak, "Spor tesisleri Türkiye'nin dört bir yanında, beldelerde, köylerde, mahallelerde her tarafta tesisler var. Cumhurbaşkanımızın talimatı şu, 'gençler isteyecek, siz yapacaksınız, siz onlar için çalışacaksınız', işte böyle bir liderle beraberiz. Kendisi sporun içinden gelen, sporu seven bir lider. Bu ülke gençleriyle beraber güçlü, Türkiye yüzyılı gençlerin yüzyılı, bu yüzyıl sporun, teknolojinin yüzyılı." şeklinde konuştu.

Gençlik Merkezlerindeki Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde önemli çalışmalar yapıldığını anlatan Bak, gençlerin buraları ziyaret etmesi gerektiğini kaydetti.

Spordaki başarılarla İstiklal Marşı'nın tüm dünyaya dinletildiğini vurgulayan Bak, "Geçen hafta güreşçilerimiz Avrupa şampiyonu oldu. Bayan Milli Takımımız da Avrupa ikincisi oldu. Her taraftan madalyalar yağıyor. Tesisler yağıyor, bu millete ne yapsak az. Bakanlık olarak bizim birinci önceliğimiz bağımlılıkla mücadele, uyuşturucuyla mücadele, içkiyle, alkolle mücadele, çocuklarınızı alın tesislere getirin." ifadelerini kullandı.

Programda Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Bak, sahayı inceleyip çocuklarla futbol oynadı.

Bakan Bak, programı kapsamında Pınarhisar Belediyesini ziyaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

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