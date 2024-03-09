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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporun tabana yayılmasına büyük önem veriyor

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporun tabana yayılmasına büyük önem verdiklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporun tabana yayılmasına büyük önem verdiklerini söyledi.

Kemerburgaz Yüzme Havuzu'nun açılışını yapan Bakan Bak, Zeytinburnu'ndaki Veliefendi Kapalı Yüzme Havuzu'nun da temelini attı.

Veliefendi Kapalı Yüzme Havuzu'nun temel atma törenine Bakan Bak'ın yanı sıra eski Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da katıldı.

Bakan Bak, törenlerde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de bir spor devrimi yaşandığına dikkati çekerek, "FIFA ve UEFA standartlarımızda statlarımız, FIBA standartlarında salonlarımız, yüzme havuzlarımız, yüzlerce tesislerimiz var." dedi.

Başlattıkları projelerle ülke çapında son 5-6 yılda 10 milyondan fazla çocuğa yüzme öğretildiğini anlatan Bak, "Bu ülkenin çocuklarının bir tanesinin bile yüzme bilmediği için denizde, derede, başka bir yerde boğulmasına müsaade etmeyiz. Sporun tabana yayılması bizim görevlerimizden birisi. Bakanlık olarak en önemli konularımızdan bir tanesi de bağımlılıkla, uyuşturucuyla ve kötü alışkanlıklarla mücadele. Onun için bu tesislere çocuklarımızın gelmesini istiyoruz. Anneler, babalar, dedeler, lütfen çocuklarınızı getirin spor yapsınlar, kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar." diye konuştu.

İstanbul'da bir spor devrimi gerçekleştiğini kaydeden Bak, okullardaki çocukların kulüpler vasıtasıyla daha çok spora kazandırılacağını kaydetti.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu da güzel bir tesisin temelini attıkları için heyecanlı olduğunu belirterek, "Bu tören için İzmir'den koşarak geldim. Havuzumuz ağustos ayında hizmete açılacak. Başta gençler ve çocuklar olmak üzere herkes için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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