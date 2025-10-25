Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Hatay'da toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Hatay Stadyumu'nun onarımı için ihale yaptıklarını, stadyumu yeni sezona yetiştireceklerini belirtti.

Bak, Altınözü ilçesi Zeytindalı Mahallesi'nde düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Bakan Bak, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Vali Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve milletvekilleriyle bir araya gelip, gençler için neler yapacaklarını konuştuklarını söyledi.

Her ilçeye spor tesisleri, salonları, yüzme havuzları, futbol sahaları yapmaya karar verdiklerini ve yaptıklarını belirten Bak, gençlerin bunlarla moral bulmasını sağladıklarını dile getirdi.

"Hatay, yeni stadına yeni haliyle tekrar kavuşacak"

Bakan Bak, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir spor tesisi devrimi yaşandığını ifade etti.

Ülkede büyük modern stadyumlar inşa edildiğini, bunlardan birinin de Hatay'da yapıldığını söyleyen Bak, şöyle devam etti:

"Ama depremde hasar gördü, onu da tekrar onarmak için ihalesini yaptık, inşallah yeni sezona yetişecek. Müteahhit de öyle söyledi, gerçekten bu da önemli. Biliyorsunuz, büyük yapılarda depremin etkileri daha fazla. Çünkü zaman içinde oturması gerekiyor. O yüzden orada biraz zeminin oturmasını da bekledik. Çünkü çok önemli, büyük, ağır bir yapı. Dolayısıyla Hatay, yeni stadına yeni haliyle tekrar kavuşacak."

Bakan Bak, 2 yıl içinde Hatay'a yaklaşık 2 bin 500 yatak kapasitesi kazandırdıklarını, hasar gören yurdun da onarımını yaptıklarını belirtti.

Türkiye'nin 1 milyon 5 bin yatakla en büyük yurt kapasitesine sahip ülke olduğunu dile getiren Bak, şöyle konuştu:

"Burada gençlerimize çok cüzi bir ücretle, 750 lira ile 1200 lira arasında değişiyor, konaklama, yani barınma imkanı sağlıyoruz. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ücretsiz ve bunlar da hepsi lüks otel kalitesine yakın. Değerli gençlerimizin çok daha iyi ders çalışabilecekleri, sosyalleşebilecekleri standartlarda yurtlar. Bunların bir kısmını da yeniliyoruz, güncelliyoruz, daha çok yatırım yapıyoruz. O yüzden özellikle de bu tek başına bizim Bakanlığımızın en önemli işlerinden bir tanesi. Bugün bize başvuran öğrencilerin yüzde 97'sini yerleştirdik. Yani yüzde 99'a gelmek üzereyiz, yani herkes bize başvurdu yerleşti, ek kontenjanlarla beraber. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'mız da ülkenin geleceği olan gençlerimizin iyi bir eğitim alması için bu yatırımların yapılmasını takip ediyor."

Bak, İskenderun'da yapılan yurtlarla artık Hatay'da üniversite öğrencilerinin konaklamasıyla ilgili bir sorun gözükmediğini ancak gençlere yönelik yatırımlara devam ettiklerini belirtti.

"Gençlerimizi spora yönlendirelim"

Türkiye'de 600'ün üzerinde gençlik merkezi bulunduğunu ifade eden Bak, yenilerini de yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Sporun toplumu bir araya getiren ortak değerler olduğunu belirten Bak, "Dolayısıyla gençlerimizi spora yönlendirelim. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan, dijital bağımlılıktan, uyuşturucudan, içkiden, pek çok kötü alışkanlıktan uzak kalması için de onları spor tesislerine, gençlik merkezlerine yönlendirelim ve onlara bu enerjilerini atmaları için bir fırsat tanıyalım." diye konuştu.

Bakan Bak, deprem bölgesinde yapılan yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

Çağın en önemli sorunlarından birinin de obezite olduğuna işaret eden Bak, ailelere, çocuklarını yüzme havuzlarına, spor ve futbol sahalarına götürmeleri çağrısında bulundu.

Bakan Bak, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Türkiye'de 1000'e yakın yüzme havuzu yaptıklarını, yüzlercesinin yapımının da devam ettiğini belirterek, bunlardan birini de Hatay'da yapacaklarını söyledi.

Basketbol Milli Takımı'nın başarısına değinen Bakan Bak, bunun sebeplerinden birinin de basketbol gelişim merkezi olduğunu ifade etti.

Bakan Bak, yatırımlara devam edeceklerinin altını çizdi.

Diğer konuşmacılar

Vali Mustafa Masatlı da 6 Şubat depremlerinin ardından hayata geçirilen yatırımlarla dünyanın en büyük iyileştirme çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AK Parti Hatay Milletvekili Kemal Karahan ile Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan çocuklarla "Kırmızı-beyaz, en büyük Türkiye" sloganı atan Bakan Bak, daha sonra beraberindekilerle Altınözü Gençlik Merkezi'nin temelinin atılması için butona bastı, Antakya ve Samandağ ilçelerinde doğal ve sentetik çim sahaları, Kırıkhan Spor Salonu, Yayladağı Gençlik Merkezi ile Antakya'da 1000 kişilik, Kırıkhan'da 198 kişilik, İskenderun'da 750 kişilik öğrenci yurduyla İskenderun 5 Temmuz Yurdu'nun ve buraların sosyal tesis inşaatlarıyla altyapı ve çevre düzenlenmeleri projelerinin açılışı için kurdele kesti.