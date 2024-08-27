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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Hatay'da konuştu Açıklaması

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'ın çok kısa zamanda spor yönünden de zengin bir konuma geleceğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'ın çok kısa zamanda spor yönünden de zengin bir konuma geleceğini söyledi.

Bak, Hatay Büyükşehir Belediyesine gerçekleştirdiği ziyarette, Hatay'ın gençleri ve sporu için önemli değerlendirmelerde bulunduklarını ve verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Daha önce açıkladıkları projelerin tamamlanmış kısımlarını ve ihalesi yapılanları yerinde görüp takip ettiklerini belirten Bak, aynı zamanda da yeni talepleri dinlediklerini bildirdi.

Bak, Hatayspor'un yeni sezonda Hatay'da oynamasını arzu ettiklerini anlatarak, zeminin güçlendirilmesi ve yeniden hizmete alınması için statla ilgili çok ciddi bir proje hazırladıklarını vurguladı.

Stadın en kısa zamanda ihalesini yapıp yeni sezona yetiştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Bak, "Ne kadar erken biterse o kadar erken Hatayspor'un seyircisiyle buluşması, şehrin sosyal yapısı açısından önemli." dedi.

Bir diğer önemli konunun ise yurt inşaatları olduğuna değinen Bak, kentte 2 yurt inşaatının devam ettiğini dile getirdi.

Hatay'da 2 yeni yurdun daha inşaatına başlamak için planlama yaptıklarını ve talimat verdiklerini paylaşan Bak, yurtlardan birisinin merkezde, diğerinin ise İskenderun'da olacağını belirtti.

Hatay'a "spor vadisi" yapılacak

Şehrin merkezinde bir "spor vadisi" oluşturmak için çalışma başlattıklarının müjdesini veren Bak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada tabii çok amaçlı spor salonlarımız, yüzme havuzu, amatör futbol için, tenis, basketbol, voleybol için sahalar başta olmak üzere; yani kısaca şehrin merkezinde bir spor vadisi oluşturarak Hatay'ın gençlerine, çocuklarına spor yapmaları için bir vadiyi çok kısa süre içerisinde planladık ve başlayacağız, onun için de gerekli çalışmalar hızla devam ediyor. İnşallah çok kısa zamanda Hatay, spor yönünden de çok zengin bir konuma gelecek."

Bak, çeşitli ilçelerden olimpik yüzme havuzları, kapalı spor salonları gibi taleplerin geldiğini, onların da ihalesini kısa zamanda yapıp çalışmalara başlanacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da spor yatırımlarını çok önemsediğine dikkati çeken Bak, "Hükümetimiz de ilgili bakanlıklarımız da hepsi kendi üzerine düşeni yapıyor. Biz de burada hem gençlerimizin barınması için hem de spor yapması, kötü alışkanlıklardan uzak durması, amatör müsabakaların yapılması için de çok ciddi bir planlama yaptık ve bunu hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Gençler için proje geliştirin çağrısı

Bakan Bak, güçlendirme çalışması yapılacak Spor ve Yaşam Merkezi'nde inceleme gerçekleştirdiklerini, tesisi Büyükşehir Belediyesi ile onarıp yeniden gençlerin hizmetine sunacaklarını anlattı.

Hatay için hep beraber çalışacaklarını vurgulayan Bak, şunları kaydetti:

"Konutlar teslim edilmeye başladı, devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız burayı çok yakinen takip ediyor. Kabine toplantılarımızda da birinci gündemimiz deprem bölgesinin kısa sürede ayağa kaldırılması. Var gücümüzle çalışıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak buranın tekrar eski günlerine, daha da güçlü günlere, sporda ve gençlik altyapısında daha güçlü noktalara gelmesi için hep beraber çalışacağız."

Kentte verimli toplantılar ve incelemeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Bak, "Cumhur İttifakı belediyeleriyle Hatay'ımızı güçlü şekilde ayağa kaldıracağız. Başkan çalışacak, biz yanında destek olacağız. İnanıyoruz ki Hatay çok daha büyük ve güçlü bir şehir haline gelecek. İnşallah mahcup olmayacağız." ifadelerini kullandı.

Vali Mustafa Masatlı ise Bakan Bak'a verdiği müjdelerden dolayı teşekkür ederek kente kazandırılacak spor tesislerinin şimdiden hayırlı olmasını diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de depremler nedeniyle spor tesislerinde ciddi sıkıntılar oluştuğunu belirterek, yapılacak yatırımların önemini anlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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