Bakan Osman Aşkın Bak Edirne'de Ziyaretler Gerçekleştirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesine ziyarette bulunan Bak, anı defterini imzaladıktan sonra Dernek Başkanı Ahmet İsmailoğlu ve gazilerle sohbet etti.

Bak, canları pahasına vatanı korumak için mücadele eden gazilerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Daha sonra Saraçlar Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştiren Bak, esnafla sohbet edip taleplerini dinledi.

Bakan Bak, ardından Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Dernek Başkanı Leyla Vardar Karaduman ve şehit aileleriyle görüşen Bak, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Bakan Bak'a, ziyaretlerinde, Vali Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti İl Başkanı Belgin İba eşlik etti.